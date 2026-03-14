ضبط 19 مخالفة لسيارات السرفيس لتقطيع خطوط السير وتحصيل أجرة زائدة بالجيزة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط منظومة النقل الجماعي والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب الرسمية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت اليوم عن ضبط ١٩ مخالفة متنوعة شملت تقطيع وتقسيم خطوط السير وتحصيل أجرة أزيد من المحددة حيث تم ضبط ١٠ حالات تقطيع أو تقسيم لخط السير خلال حملة تفتيشية أمام بوابات حدائق الأهرام بالإضافة إلى ٧ حالات تقسيم خط السير وتحصيل أجرة أزيد من المحددة بشارع السودان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما أشار المحافظ إلى أنه فور ورود شكوى من إحدى الراكبات تفيد بتضررها من سائق السيارة رقم 4516 هـ ى لقيامه بتحصيل أجرة زائدة تم التعامل الفوري مع الشكوى وضبط السيارة محل البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق، لافتا انه تم ضبط سيارة سرفيس بميدان الجيزة لقيام قائدها بتحصيل أجرة أزيد من المحددة وسوء تعامله مع الركاب وذلك عقب رصد شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.



كما شملت الحملات مواقف العامل الأول في إمبابة ومواقف الصف والحوامدية والبدرشين أطفيح للتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة.



وشدد محافظ الجيزة على أن شكاوى المواطنين تحظى بأولوية قصوى ويتم التعامل معها بشكل فوري من خلال غرفة العمليات بالمحافظة وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط داخل المواقف وخطوط السير بما يضمن حماية المواطنين وعدم استغلالهم والالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية.