محافظ الجيزة يتفقد رفع المخلفات وتطوير المحاور المرورية بـ كرداسة

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة بعدد من المحاور المرورية بمركز ومدينة كرداسة.

وأشار محافظ الجيزة خلال الجولة إلى أن الأعمال تستهدف التخلص من ناتج إلقاء مخلفات الهدم والبناء وأعمال التطوير بالمخالفة للقرارات الصادرة بمنع إلقاء المخلفات بغير المقالب العمومية المخصصة لذلك، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية بتلك المحاور وإعادة الشكل الحضاري للمدينة ومداخلها.

وأضاف محافظ الجيزة أن الأعمال شملت توسعة الطرق التي تم رفع المخلفات من جانبيها، وتركيب أعمدة الإنارة، وزراعة الجزر الوسطى والأسوار، إلى جانب تكثيف الرقابة عليها لمنع تكرار تجمع المخلفات بها مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة تمكنت من رفع 128000 طن من المخلفات بمحاور المدينة، إلى جانب تطوير ومضاعفة الحارات المرورية لعدد من المحاور والطرق، منها: (ناهيا – المريوطية)، و(ترعة عبدالعال)، وميدان (ناهيا مع محور كمال عامر)، و(طريق صفط الجديد).



كما تضمنت الأعمال إنشاء أسوار بطول 2 كم على طريق المريوطية – المنشية، وتدبيش المنطقة من الطريق الإقليمي حتى الصليبة بطول 500 متر، إلى جانب تطوير أسوار وبوابات محطة مناولة كرداسة، وإلزام شركات الجمع السكني بنقاط الجمع وإلقاء الناتج بالمحطة لنقله أولًا بأول إلى مدفن شبرامنت الصحي.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة لمنع إلقاء مخلفات الهدم والبناء بالطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء ذكي سلام رئيس مركز ومدينة كرداسة.