برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام مواقف السرفيس ومحطات الوقود من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ محافظة الجيزة انتظام العمل بمواقف سيارات السرفيس على مستوى الأحياء والمراكز والمدن من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وذلك للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط السير التي تشمل عددًا كبيرًا من خطوط النقل الداخلية والإقليمية ومتابعة انتظام حركة المركبات والتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة عقب قرار تحريك أسعار الوقود.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المواقف لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين.


قائلا " أي سائق هيخالف التعريفة الجديدة أو يحاول يزود الأجرة على المواطنين هيتاخد ضده إجراء فوري .. سحب خط السير من العربية المخالفة وتوقيع غرامة رادعة " . 


وخلال المتابعة من داخل مركز السيطرة، وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من آراء المواطنين حول مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما وجه المحافظ بالتأكد من تعليق الملصقات والبنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة ونشرها داخل المواقف في أماكن واضحة للمواطنين والسائقين إلى جانب إظهار أرقام الشكاوى والبلاغات للإبلاغ عن أي تجاوزات.


وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بمراجعة جميع المواقف للتأكد من مطابقة البنرات المعلقة لتعريفة الركوب المُعلنة والتي تتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لمنع أي محاولات لزيادة التعريفة بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.


كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين بالجيزة لمتابعة استقرار الحالة العامة للأسواق والأسعار إلى جانب متابعة مستودعات الغاز لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين.


كما حرص المحافظ على متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والتزامها بالأسعار المعلنة مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453.


جاء ذلك بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

