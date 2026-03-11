نائب محافظ الجيزة يتفقد مستودعات الأنابيب ومواقف السرفيس ويتابع أعمال النظافة بقرية وردان

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، عددا من المستودعات الخاصة بأنابيب البوتاجاز لضمان توافر الاسطوانات بالسعر الرسمي ومواقف السرفيس للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب صدور لجنة التسعير للمنتجات البترولية بتحريك اسعار الوقود في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والرصف بطريق المريوطية بنطاق مركز منشأة القناطر، كما تفقد الطريق الرئيسي بقرية أم دينار تمهيدا للبدء في أعمال تطويره ورصفه خلال الفترة القادمة.

وتابع الشهابي، أعمال النظافة والإشغالات بنطاق قرية وردان، واختتم جولته الميدانية بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي، ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية وردان لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية وردان، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس مركز منشأة القناطر، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، والمهندس صابر معوض مشرف مشروعات الصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرو إدارات التموين ومسؤولو جهاز السرفيس والشركات المنفذة للأعمال.