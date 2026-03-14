وزير الصناعة: تيسير الإجراءات أمام مرسيدس لتوسيع استثماراتها بمصر

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن هناك فرصة كبيرة أمام شركة مرسيدس-بنز إيجيبت للاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، بما يسهم في توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية داخل السوق المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة مع وفد شركة «مرسيدس-بنز إيجيبت» برئاسة ستيفاني فولز الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع حجم أعمال الشركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع السيارات في مصر في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا العالمية المتطورة.

وأوضح وزير الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية من خلال حزمة حوافز غير مسبوقة تهدف إلى توطين هذه الصناعة الحيوية في مصر، لافتاً إلى أن البرنامج يرتكز على محورين رئيسيين هما تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرات التصديرية، مع وضع توطين الصناعات المغذية على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية لضمان بناء قاعدة صناعية متكاملة.

ووجه وزير الصناعة دعوة لمسؤولي الشركة لاستكشاف الفرص والمزايا التي يتيحها البرنامج، مشيراً إلى أن وجود «مرسيدس-بنز» يمثل ركيزة مهمة لهذا المشروع الوطني الطموح نظراً لتاريخها العريق في السوق المصري، خاصة أن الحوافز الاستثمارية المطروحة ترتبط بدرجة الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، حيث تتضاعف المزايا الممنوحة للمستثمر كلما زاد حجم المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد.

كما استمع وزير الصناعة إلى عدد من التحديات التشغيلية والإجرائية والجمركية التي تواجه الشركة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى المقترحات التي طرحها وفد الشركة، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق الفوري مع مختلف الجهات المعنية لتذليل أية عقبات وتيسير الإجراءات بما يضمن استقرار أعمال الشركة وتوسيع استثماراتها في مصر.

ومن جانبها، أعربت ستيفاني فولز الرئيس التنفيذي لشركة «مرسيدس-بنز إيجيبت» عن تطلع الشركة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، مؤكدة اعتزاز الشركة بمرور 26 عاماً على بدء عملياتها في السوق المصري من خلال مقر رئيسي يمثل العلامة التجارية الأم، وهو ما يعكس ثقة «مرسيدس-بنز» الراسخة في الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر.