الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

انهيار جزئي في برج سكني من 12 طابقا تحت الإنشاء بـ المحلة

الغربية أحمد علي

شهد شارع كيمدار بمنطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقعة انهيار جزئي ببرج سكني تحت الانشاء مكون من 12 طابق بسبب سوء الطقس والأحوال الجوية مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتهشم سيارة ونجاة فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها من الموت المحقق 

وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة إنهيار اجزاء من برج سكني تحت الإنشاء بسبب سوء الطقس والأحوال الجوية بشارع كيمدار بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

رواية شهود عيان 


وأفاد شهود عيان من أبناء المنطقة أن سوء الطقس والعواصف الترابية أثناء أعمال بناء البرج سكني بالمخالفة بالقانون نتج عنه تهشم سيارة ملاكي ونجاة فتاة من الحادث المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية انهيار برج سكني تحت الانشاء بمنطقة ابوراضي المحلة سوء الطقس

