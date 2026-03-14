سفراء زامبيا وتنزانيا وبوروندي يشيدون بمستشفيات شفاء الأورمان في الصعيد



استقبلت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر وفدًا دبلوماسيًا إفريقيًا رفيع المستوى ضم سفراء دول زامبيا وتنزانيا وبوروندي، إلى جانب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك في زيارة رسمية للاطلاع على منظومة العمل الطبي والإنساني داخل المستشفى، والتعرف على الخدمات العلاجية المتكاملة التي تقدمها لمرضى السرطان بالمجان.

وتفقد الوفد خلال الزيارة أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا إلى شرح مفصل حول منظومة العلاج المتكاملة التي تقدمها مستشفيات شفاء الأورمان لمرضى الأورام من مختلف محافظات الجمهورية، بداية من التشخيص الدقيق مرورًا بالعلاج الكيماوي والإشعاعي والعمليات الجراحية الدقيقة، وصولًا إلى خدمات الرعاية والدعم النفسي للمرضى.

وأكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تجمع مصر بدول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مستشفيات شفاء الأورمان تمثل نموذجًا رائدًا للعمل الطبي والإنساني، حيث تقدم خدماتها العلاجية لآلاف المرضى بالمجان وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وأعرب السفراء الأفارقة خلال جولتهم داخل المستشفى عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من إمكانيات طبية متطورة وتجهيزات حديثة، إلى جانب مستوى الرعاية الصحية المتكاملة التي يحصل عليها المرضى، مؤكدين أن وجود صرح طبي بهذا المستوى في صعيد مصر يعد مصدر فخر ليس لمصر فقط، بل للقارة الإفريقية بأكملها.

ومن جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن مستشفيات شفاء الأورمان تمثل نموذجًا مشرفًا لقدرة المؤسسات الخيرية المصرية على تقديم خدمة طبية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الطبي الإنساني يعكس قوة الدور المصري في دعم القطاع الصحي داخل القارة الإفريقية ويمكن أن يكون منصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الطبية بين الدول الإفريقية

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الدبلوماسي الإفريقي عن تقديرهم الكبير لما شاهدوه من جهود طبية وإنسانية متميزة داخل مستشفيات شفاء الأورمان، مؤكدين أن هذا الصرح الطبي يمثل نموذجًا ملهمًا للتكامل بين العمل الخيري والخدمة الطبية المتطورة، ورسالة أمل لآلاف المرضى في مصر وإفريقيا