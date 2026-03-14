الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة طفل في انهيار أجزاء من عقار بمنطقة القباري غربي الإسكندرية

جاسر ضحية الانهيار
جاسر ضحية الانهيار
أحمد بسيوني

تلقى مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار كائن بشارع القاضي الفاضل رقم 3 بنطاق حي غرب.

وعلى الفور، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وحماية المارة.

وتبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 134 لسنة 2019، فيما أسفر سقوط أجزاء من العقار عن وفاة طفل وإصابة سيدة تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بوضع حواجز بمحيط العقار لحماية المواطنين والمارة، وجارٍ التعامل مع الأجزاء التي تمثل خطورة بالعقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها حفاظًا على السلامة العامة.

