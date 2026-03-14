تقلبات جوية وفرص سقوط أمطار.. تعرف على تحذيرات الأرصاد من ضربات الرعد والبرق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، والتي كانت منذ أمس، من نشاط للرياح والعواصف القوية وتساقط أمطار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم سرعات الرياح تتراوح ما بين ال40 وال50 كم على الساعة، مثيرة للرمال والأتربة فى أغلب المحافظات، مما تؤدي إلى إنخفاض تدهور الرؤية الأفقية فى بعض المناطق لأقل من 1000 متر، خاصة مناطق من سيناء وجنوب السويس ومدن القناة، ومحافظات الصعيد لأقل من 1000 متر.

وتابعت أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والرعدية أحيانا، في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، والتي قد تصل أحيانا إلى حد السيول على مناطق من سيناء، لافتة إلى أن غدا سيكون هناك تساقط أمطار ولكن أقل من اليوم، وسيكون هناك تحسن طفيف فى الأحوال الجوية، ولكن مستمر نشاط للرياح والأمطار.

وأشارت إلى أن فرص الأمطار اليوم تمتد إلى المحافظات الداخلية بما فيها مناطق من القاهرة الكبري، إلى جانب إضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج ما بين ال2.5 إلى 3.5، وغير مؤهل لأعمال الملاحة البحرية.

وأفادت أن اليوم العظمي نهارا على القاهرة الكبري تكون 24 درجة مئوية، وخلال ساعات الليل تكون باردة.