بعد تحذير الأرصاد.. مخاطر الأتربة على صحة الأطفال

حذرت هيئة الأرصاد اليوم من عاصفة ترابية، وبسبب الطقس السيء، والعواصف الترابية العنيفة والرياح الشديدة المحملة بالرمال والأتربة يمكن يتعرض العديد من الأطفال لمشاكل صحية .

أبرز المشاكل الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال بسبب العاصفة الترابية

يعد استنشاق الغبار الناعم إلى تعريض الأطفال لجزيئات سامة وملوثات وميكروبات ومواد مسببة للحساسية محمولة في الهواء

بالنسبة للأطفال، تُشكل المخاطر الصحية جسيمة، إذ يمكن لجزيئات الغبار الدقيقة أن تحمل معادن سامة، وجراثيم، وبكتيريا، وفطريات، ومواد مسببة للحساسية إلى أعماق رئتيهم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ووفاة الرضع، والتهاب السحايا، والتهاب الشعب الهوائية، والتهابات العين، وتهيج الجلد.

وقد يؤدي التعرض طويل الأمد إلى اضطرابات مزمنة في الرئة والقلب والأوعية الدموية .

