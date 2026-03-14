ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم يوميا؟

الكركم من التوابل الشائعة وله تاريخ طويل في الاستخدام الطبي.

قد يساهم في خفض الالتهاب، وتحسين المزاج، وتقليل خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية المزمنة.

فوائد تناول الكركم يوميا

1. قد يقلل الالتهاب

يُعدّ الالتهاب آليةً مهمةً يستخدمها الجهاز المناعي لمكافحة العدوى والتئام الجروح والإصابات، إلا أن الالتهاب المزمن قد يُسبب مشاكل صحية، وهناك العديد من العوامل التي قد تُسببه، بدءًا من أمراض المناعة الذاتية وصولًا إلى التوتر والنظام الغذائي، لذلك يفضل تناول الكركم يوميا ليساعد على تقليل الالتهاب

2. قد يزيد من نشاط مضادات الأكسدة

أظهرت مراجعة لدراسات صغيرة أن تناول مكملات الكركم بجرعات كبيرة لمدة ستة أسابيع أو أكثر قد يقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي، يحدث الإجهاد التأكسدي عندما تتراكم كميات كبيرة من الجذور الحرة (مركبات غير مستقرة) في الجسم دون وجود كمية كافية من مضادات الأكسدة للمساعدة في استقرارها.

3. قد يدعم جهازك المناعي

قد يُساعد الكركم في دعم جهاز المناعة ، الكركمين مضاد للميكروبات ، مما يعني أنه يدعم خلايا المناعة التي تُساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات التي قد تُسبب الأمراض، ومن خلال تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، قد يُساهم الكركم في حماية جهاز المناعة

المصدر good Rx