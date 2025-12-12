قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خفت أنا كده .. محامية ردا على بلاغ طليقة سعيد مختار : دي شغلانتي
حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
دبلوماسي أمريكي سابق: قوة الاستقرار الدولية في غزة تحتاج دولاً ذات ثقل وقيادة أمريكية ستوفر دعما لوجستيا واستخباراتيا
إنبي يفوز على الأهلي بهدف نظيف في بطولة كأس عاصمة مصر
بدون ترخيص.. قرار بشأن المسئولين عن 27 شركة سياحية
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
كيفية التعامل مع كلاب الشوارع الضالة.. المتحدث باسم الطب البيطري يرد
مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟
95 ألف لقطة.. ترامب يظهر في صور فاضحة ضمن ملفات قضية إبستين
مسؤول بالاتحاد الدولي للصحفيين: اختيار مهندسي الذكاء الاصطناعي كشخصية العام اعتراف عالمي بقوة التقنية وتأثيرها المتصاعد
H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب أحمد جعفر.. فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الوضع مختلف.. رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو هذه المرة

وجه رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة بشأن سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر من جانب وزارة الإسكان.

وقال رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"نجا الزمالك من أزماتٍ كثيرة خلال العشرين سنة الماضية بفضل جماهيره، وكانت نجاته في كل مرة أشبه بالمعجزة..لكن هذه المرة الوضع مختلف؛ فإن لم تُستَعَد أرض أكتوبر هذه المرة لن ينجو الزمالك، ومن يطّلع على ما يدور داخل المطبخ يعرف هذه الحقيقة جيدًا".

بيان الزمالك لرفض أرض بديله

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه منذ نال شرف المسئولية كان وما زال يدرك أهمية مشروع فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، باعتباره الحلم الذي تاق له الملايين من أعضاء وجماهير ومحبي النادي عبر عقدين من الزمن، فضلا عن كونه الأمل لتجاوز صعوبات تكاد تمنع النادي من استكمال دوره الرائد.

وبدأ المجلس فور تولي المسئولية تنفيذ خطة مدروسة لتجاوز كل الصعوبات الهندسية والإدارية والتمويلية، وتلقى النادي دعمًا حقيقيا وجادا من كافة أجهزة الدولة المعنية اتساقا مع سياسة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الرياضة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

وانطلق العمل والبناء على الأرض بإشراف تام من جهات حكومية وطنية موثوقة وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأصبح النادي على مسافة عدة أشهر من نقل تدريبات جميع الفرق الجماعية إلى الفرع الجديد، وبات الحلم قاب قوسين أو أدنى أن يتحقق إلا أن الجميع فوجئ بإجراء مباغت وغير مبرر تمثل في قيام جهاز المدينة التابع لها المشروع بسحب الأرض في مشهد صادم وغير مسبوق.

ومنذ بداية الأزمة وخلال أربعة أشهر مضت لم يدخر المجلس جهدًا لوضع حل لها والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة لتوضيح الحقائق وشرح أبعاد الموقف وخطورته على حاضر ومستقبل النادي، وقد تلقينا تأكيدات متكررة على تفهم مطالبنا إلا أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تواتر الحديث عن فكرة حصول النادي على أرض بديلة.

وأكد مجلس إدارة النادي، أنه انطلاقا من واجبه ومسئوليته في صيانة حقوق ومصالح النادي وتحقيق طموحات وآمال أعضائه ومحبيه، فضلا عن ثقته في عدالة وسلامة مطلبه، يؤكد الرفض التام لفكرة الأرض البديلة وتمسكه باستعادة الأرض واستكمال إنشاء فرع النادي، وسيواصل المجلس تحقيقا لذلك الهدف اتخاذ كافة الخطوات على كافة المسارات.

وناشد المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل إنصافا للحق وتحقيقا لحلم الملايين من أبناء هذا الشعب العظيم.

