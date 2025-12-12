1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر قفزة مفاجئة وعنيفة خلال منتصف تعاملات الجمعة 12 ديسمبر 2025، بعد موجة ارتفاع بدأت منذ الساعات الأولى من الصباح، ليرتفع إجمالي الصعود حتى الآن إلى 125 جنيهًا في الجرام الواحد، وسط حالة من الترقب في سوق الذهب المحلي وتأثر مباشر بالارتفاع العالمي للمعدن الأصفر.

وقفز سعر الجنيه الذهب بقيمة 1000 جنيه خلال تعاملات اليوم فقط، ويزن 8 جرامات من عيار 21.





سعر الذهب اليوم

بدأت التحركات سعر الذهب اليوم منذ الصباح بارتفاع أولي بلغ 45 جنيهًا، قبل أن يقفز مرة أخرى بنحو 80 جنيهًا في منتصف التداولات، ليصل مجموع الزيادة إلى 125 جنيهًا دفعة واحدة، وهي من أكبر الارتفاعات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة.

أسعار الذهب اللحظية في منتصف التعاملات

وفق تحديثات منتصف اليوم، سجلت أسعار الذهب المستويات التالية في محلات الصاغة:

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3843 جنيهًا للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4941 جنيهًا للجرام.

قفز سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق – إلى 5765 جنيهًا للجرام.

واصل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعه ليصل إلى 6588 جنيهًا للجرام.

هذه القفزات المتتالية تجعل سعر الذهب اليوم محل متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في الأسواق، سواء من المستثمرين أو المقبلين على الشراء للادخار.

سعر الجنيه الذهب يقفز هو الآخر

تأثرت قيمة الجنيه الذهب مباشرة بالارتفاعات المتلاحقة، ليسجل 46120 جنيهًا، ويختلف السعر قليلًا من تاجر لآخر نظرًا لاختلاف المصنعية والهامش التجاري، فيما يعادل هذا السعر القيمة الفعلية لوزن الجنيه الذهب من عيار 21.

أسعار السبائك الذهبية

شهدت سعر الذهب اليوم تأثيرًا واضحًا على السبائك، التي تعد الأكثر طلبًا من قبل المستثمرين باعتبارها وسيلة ادخار آمنة:

سجلت سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 65880 جنيهًا.

بلغت أسعار سبيكة الذهب 50 جرامًا نحو 329400 جنيهًا.

أما سعر الأونصة الذهبية (31.1 جرام من عيار 24) فقد وصل إلى 204886 جنيهًا.

وتختلف الأسعار من تاجر لآخر، بينما يبقى أساس التسعير مرتبطًا بسعر جرام الذهب عيار 24 بشكل مباشر.

الذهب عالميًا.. ارتفاع جديد يقود السوق للصعود

تزامن ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر مع صعود عالمي واضح للمعدن النفيس، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة 1.35% ليصل إلى 4338 دولارًا للأوقية، وفق بيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا الارتفاع العالمي نتيجة حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، وزيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية.

تأثير الارتفاع العالمي على سوق الصاغة

تراهن السوق بشكل كبير على حركة التداولات العالمية، إذ ينعكس أي صعود في السعر الدولي على سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مباشر، خاصة مع تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يزيد من تكلفة الذهب الخام لدى التجار المحليين.

استمرار التذبذب في السوق

يشهد سوق الذهب المصري في الفترة الأخيرة حالة من التذبذب الواضح ما بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة تغيرات السوق العالمية والطلب المحلي، إلا أن الاتجاه العام خلال الأيام الماضية يشير إلى صعود متواصل، وهو ما جعل المتعاملين يترقبون أي تحركات جديدة في سعر الذهب اليوم.

مؤشرات الأيام المقبلة

استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا قد يدفع إلى مزيد من الزيادات في سعر الذهب اليوم خلال الساعات أو الأيام المقبلة، خصوصًا إذا ارتفعت الأونصة فوق مستويات المقاومة الحالية، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على السوق المحلي.