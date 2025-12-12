قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأردن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على العراق 1-0

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح منتخب الأردن في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في دولة قطر بعد الفوز على منتخب العراق بنتيجة 1-0، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في للبطولة.

أحرز علي علوان هدف منتخب الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة، بعد أن احتسبها الحكم النرويجي على مدافع العراق للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

مجريات اللقاء

وشهدت المباراة سجالا بين المنتخبين للسيطرة على الكرة، وتسبب ذلك في فرص خطيرة للمنتخبين خلال اللقاء على حراس المرمى، وتألق حارس الأردن ف يالتصدى للعديد من الكرات من لاعبي العراق خلال الشوط الثاني الذين أهدروا الكثير من الفرص لإدراك هدف التعادل ولكن دون جدوي، لتنتهي المباراة بفوز الأردن بهدف نظيف.

وأصيب يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن صفقة النادي الأهلي المنتظرة في ركبته عقب سقوطه بشكل خاطيء على قدمه أثناء قفزه في الحائط البشري أمام منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب الأردن، وخرج النعيمات محمولا على النقالة.

ويواجه منتخب الأردن في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العرب منتخب السعودية الذي تأهل على حساب منتخب فلسطين أمس الخميس.

تشكيل الأردن

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب الأردن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب العراق، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

تشكيل الأردن أمام العراق

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

خط الهجوم: علي علوان، محمود مرضي، يزن النعيمات.

منتخب الأردن بطولة كأس العرب كأس العرب منتخب العراق الأردن

