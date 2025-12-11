رقم سلبي بكأس العرب.. أول هزيمة رسمية لمنتخب مصر من الأردن

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أول هزيمة رسمية لمنتخب مصر من منتخب الاردن.

هزيمة منتخب مصر أمام الأردن

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أول هزيمة رسمية لمنتخب مصر من منتخب الاردن".

ونشر طلعت صورة فيها الإحصائيات والتواريخ الخاصة بمنتخب مصر أمام الأردن.

انتقادات المنتخب

وكان قد قال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية إن عدم وجود خطة واضحة بين المنتخبين الأول والثاني أثّر بشكل مباشر على مستوى الفراعنة في البطولة.

وأضاف أن هذا الخلل ليس مسؤولية حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، ولا حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الثاني، بل يعود إلى سوء إدارة ملف المنتخبات داخل اتحاد الكرة، معتبرًا أن المنتخب “يمثل مصر” ويجب التعامل معه بمنتهى الاحترافية.

أسماء كان يجب ضمها لقائمة كأس العرب

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه كان يفضل انضمام أحمد عيد، ومحمد إسماعيل، ومحمود صابر، وإمام عاشور إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب، بهدف تجهيزهم لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

كما أشار إلى وجود لاعبين آخرين كانوا يستحقون التواجد مثل طاهر محمد طاهر وعمر جابر، مؤكدًا أن استبعاد هؤلاء يعود إلى اختيارات الجهاز الفني، وأن وجودهم كان سيمنح المنتخب قوة أكبر في البطولة.

إشادة بمنتخب الأردن وانتقاد لأداء الفراعنة

وتحدث عبد الهادي عن مستوى منتخب الأردن، مؤكدًا أن النشامي خاضوا المباراة أمام مصر وهم يفتقدون لثمانية لاعبين أساسيين، ورغم ذلك ظهروا بشكل مميز ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة.

خسارة قاسية وخروج مبكر

وتلقى منتخب مصر خسارة ثقيلة أمام المنتخب الأردني بثلاثة أهداف دون رد، ليغادر البطولة من الدور الأول، بينما تأهل كل من الأردن والإمارات عن المجموعة، وودعت مصر برفقة الكويت منافسات البطولة رسميًا.

هذه النتيجة، بحسب عبد الهادي، تؤكد ضرورة إعادة تقييم منظومة إدارة المنتخبات لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات في الاستحقاقات المقبلة.