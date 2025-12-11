قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع "التأمين الشامل" و"حياة كريمة" أبرز مستهدفاتنا
عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة
موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة
ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن
لو دعيت بحاجة معينة تحصل هل هذا اشتراط على ربنا؟ داعية يجيب
فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
تعطل ChatGPT على أجهزة أندرويد.. مطور التطبيق تكشف التفاصيل والحلول
فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
رياضة

رقم سلبي بكأس العرب.. أول هزيمة رسمية لمنتخب مصر من الأردن

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أول هزيمة رسمية لمنتخب مصر من منتخب الاردن.

هزيمة منتخب مصر أمام الأردن 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أول هزيمة رسمية لمنتخب مصر من منتخب الاردن".

ونشر طلعت صورة فيها الإحصائيات والتواريخ الخاصة بمنتخب مصر أمام الأردن.

انتقادات المنتخب 

وكان قد قال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية إن عدم وجود خطة واضحة بين المنتخبين الأول والثاني أثّر بشكل مباشر على مستوى الفراعنة في البطولة.

وأضاف أن هذا الخلل ليس مسؤولية حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، ولا حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الثاني، بل يعود إلى سوء إدارة ملف المنتخبات داخل اتحاد الكرة، معتبرًا أن المنتخب “يمثل مصر” ويجب التعامل معه بمنتهى الاحترافية.

أسماء كان يجب ضمها لقائمة كأس العرب

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه كان يفضل انضمام أحمد عيد، ومحمد إسماعيل، ومحمود صابر، وإمام عاشور إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب، بهدف تجهيزهم لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

كما أشار إلى وجود لاعبين آخرين كانوا يستحقون التواجد مثل طاهر محمد طاهر وعمر جابر، مؤكدًا أن استبعاد هؤلاء يعود إلى اختيارات الجهاز الفني، وأن وجودهم كان سيمنح المنتخب قوة أكبر في البطولة.

إشادة بمنتخب الأردن وانتقاد لأداء الفراعنة

وتحدث عبد الهادي عن مستوى منتخب الأردن، مؤكدًا أن النشامي خاضوا المباراة أمام مصر وهم يفتقدون لثمانية لاعبين أساسيين، ورغم ذلك ظهروا بشكل مميز ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة.

خسارة قاسية وخروج مبكر

وتلقى منتخب مصر خسارة ثقيلة أمام المنتخب الأردني بثلاثة أهداف دون رد، ليغادر البطولة من الدور الأول، بينما تأهل كل من الأردن والإمارات عن المجموعة، وودعت مصر برفقة الكويت منافسات البطولة رسميًا.

هذه النتيجة، بحسب عبد الهادي، تؤكد ضرورة إعادة تقييم منظومة إدارة المنتخبات لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات في الاستحقاقات المقبلة.

منتخب مصر منتخب الاردن

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
الست.. منى زكي تروج لفيلمها بإطلالة أنيقة في دبي

منى زكى
