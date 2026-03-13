قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة
أخبار البلد

تاني مرة خلال أسبوع.. كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات المهندسين |صور

الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري
الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري
الديب أبوعلي

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوته في المرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين المصرية 2026 بلجان نقابة القاهرة الفرعية، المنعقدة باستاد القاهرة الدولي وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، وسط استقبال حار من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة القاهرة الفرعية.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين المصرية لدورة (2026 – 2030)، والتي تتضمن إجراء جولة الإعادة النهائية على منصب نقيب عام المهندسين بين المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية خلال 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة. 

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات 383 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 من موظفي الجهاز الإداري.

وتوقفت عملية التصويت لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (12:00 - 1:00)،، فيما ظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات قد شهدت منافسة بين 19 مرشحًا على منصب النقيب العام، حيث حصل هاني ضاحي على 8178 صوتًا، بينما حصل محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، محققين أعلى الأصوات، ليتأهلا إلى جولة الإعادة بعد عدم تمكن ضاحي من تحقيق نسبة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة اللازمة للفوز بالمقعد من الجولة الأولى.

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، برئاسة المهندس معتز طلبة، في دعوتها لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول النقابة للمشاركة في التصويت، أن الانتخابات تُجرى وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي، وذلك وسط أجواء تنافسية كبيرة. 

