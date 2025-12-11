قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع "التأمين الشامل" و"حياة كريمة" أبرز مستهدفاتنا
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار

تحدث عادل عبد الرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، عن إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس العرب الأخيرة، والتي ودّعها المنتخب من دور المجموعات.

وقال عبد الرحمن خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:"إخفاق المنتخب الوطني في كأس العرب مسؤوليته تقع على الكابتن حلمي طولان."

وأضاف: "كان واضحًا للجميع أن منتخبات آسيا ستشارك بكامل قوتها لعدم ارتباطها ببطولة أمم آسيا، على عكس المنتخبات الإفريقية التي حضرت بلاعبين محليين بسبب ارتباط محترفيها بالدوريات الأوروبية."

وتابع: "كنت أرى أن الأفضل عدم قبول الكابتن حلمي طولان المسؤولية من البداية، طالما لم يحصل على الدعم والمساندة اللازمة كما ذكر بنفسه."

وأردف عبد الرحمن: "كنت أفضل تدخل اتحاد الكرة، وبالتحديد المهندس هاني أبو ريدة، للربط وحل الخلاف بين حسام حسن وحلمي طولان، والسماح بمشاركة عدد من لاعبي المنتخب الأول في كأس العرب، مثل إمام عاشور، لتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة."

واختتم تصريحاته قائلاً: "أداء منتخب مصر في البطولة كان يساهم في تألق أي منتخب يواجهه، والهزيمة أمام الأردن كانت جرس إنذار للفترة القادمة."

