الكلام دا يتقال لممثل غيري .. أحمد رفعت يرد على متابعة بعد طلب غريب

رد الفنان أحمد رفعت على متابعة طالبته بالتواصل مع المخرجين والمنتجين لإيجاد فرص عمل.

وقال رفعت أنا مختلف معاكي لأن في البدايات ممكن لكن مع ممثل آخر أعماله بطولات بيتم عرضها في أهم قنوات العالم العربي زي بطولتي لقصص نصيبي وقسمتك ولمسلسل بعد النهاية ومشاركتي في بطولات مسلسلات كالاختيار والإمام الشافعي.

وكشف أحمد رفعت عن غضبه من عدم ترشيحه لاعمال درامية جديدة، وذلك من خلال منشور عبر موقع فيسبوك.

وكتب احمد رفعت :" إني أكون ميت .. ده المبرر الوحيد انه يتعمل ٣٠٠ مسلسل خلال ٣ سنين انا مش فيهم وبلا أي ترشيح حتي مع ان شغلي كله والحمد لله شهد له القاصي والداني بالاحترام والاحترافية".