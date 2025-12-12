عودة عرض العيال فهمت على مسرح ميامي احتفالا برأس السنة وعيد الميلاد

أعلن البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، عن عودة فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي لتقديم العرض المسرحي "العيال فهمت" في موسم جديد احتفالًا برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

ينطلق العرض يوم الخميس 25 ديسمبر في تمام الثامنة مساءً، ويستمر على مدار أسبوعين على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد.

العرض مأخوذ عن الفيلم العالمي الشهير "صوت الموسيقى"، وقد قُدّم سابقًا في المسرح المصري تحت عنوان "موسيقي في الحي الشرقي" بطولة نجوم الكوميديا سمير غانم وجورج سيدهم وصفاء أبو السعود.

يشارك في بطولة النسخة الحالية كل من(رامي الطومباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة،ديكور د. حمدي عطية، أزياء شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي، دعاية أحمد نور، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات دارين وائل، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر.



العرض من تأليف طارق علي وأحمد الملواني، مخرج منفذ محمد مسعد، إخراج شادي سرور.

