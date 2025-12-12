قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال
هل عرفت الله؟.. خطيب المسجد النبوي: تتجلى عظمته في هذا الكون الفسيح
فوز مرشح مستقبل وطن وإعادة بين أبو العلا وجبيلي في أكتوبر| حصر عددي
فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025

أمينة مغربي
أمينة مغربي
أحمد البهى

نشرت الفنانة الشابة نينا مغربي مجموعة من الصور خلال مشاركتها في مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ22، إذ خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة مرتديةً فستانًا مخمليًا باللون البنفسجي الملكي بتصميم أوف شولدر يبرز جمالها ورشاقتها، فيما اعتمدت مكياجًا بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة.

ومن جهة أخرى، شاركت نينا مغربي في قمة بريدج لعام 2025 التي جمعت نُخبة من خبراء الإعلام والمبتكرين والرؤساء التنفيذيين العالميين وصنّاع السياسات وقادة الفكر، وذلك بهدف استكشاف وصياغة رؤى جديدة ترسم ملامح مستقبل الإعلام على المستوى العالمي، من خلال تعزيز التعاون واستعراض أحدث التقنيات وتشجيع التنوّع الثقافي.

وحرصت نينا، قبل جلستها الحوارية في قمة بريدج 2025، على زيارة جناح شبكة أبوظبي للإعلام للإطلاع على أحدث الأنظمة التكنولوجية والتطورات التقنية داخل الجناح في ما يخص مجال الإعلام.

