نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025

نشرت الفنانة الشابة نينا مغربي مجموعة من الصور خلال مشاركتها في مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ22، إذ خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة مرتديةً فستانًا مخمليًا باللون البنفسجي الملكي بتصميم أوف شولدر يبرز جمالها ورشاقتها، فيما اعتمدت مكياجًا بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة.

ومن جهة أخرى، شاركت نينا مغربي في قمة بريدج لعام 2025 التي جمعت نُخبة من خبراء الإعلام والمبتكرين والرؤساء التنفيذيين العالميين وصنّاع السياسات وقادة الفكر، وذلك بهدف استكشاف وصياغة رؤى جديدة ترسم ملامح مستقبل الإعلام على المستوى العالمي، من خلال تعزيز التعاون واستعراض أحدث التقنيات وتشجيع التنوّع الثقافي.

وحرصت نينا، قبل جلستها الحوارية في قمة بريدج 2025، على زيارة جناح شبكة أبوظبي للإعلام للإطلاع على أحدث الأنظمة التكنولوجية والتطورات التقنية داخل الجناح في ما يخص مجال الإعلام.