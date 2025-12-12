قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
أخبار البلد

ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026

كتب محمود مطاوع

يشهد المتحف المصري الكبير إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف الفئات والجنسيات، بما يعكس المكانة الدولية التي بات يحتلها كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية على مستوى العالم، وهو ما ظهر في الرؤية الدولية الإيجابية لدور المتحف في تعزيز قطاع السياحة، أكدت وكالة "فيتش" أن متوسط عدد زوار المتحف المصري الكبير بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، متوقعة أن يستقبل ما يصل إلى 7 ملايين زائر سنويًا، فيما توقعت "بلومبرج" أن يستقبل المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا، بينما أشارت "ناشيونال جيوغرافيك" إلى أن الدعاية للمتحف ساهمت في زيادة الحجوزات السياحية لعام 2026.

كما أشادت مؤسسات عالمية مرموقة مثل "وول ستريت جورنال"، و"نيويورك تايمز"، و"الجارديان"، و"لوموند"، ومعهد منتدى السياحة العالمي بالمتحف، معتبرين إياه إنجازًا بارزًا في مجال السياحة الثقافية، ومتوقعين أن يساهم افتتاحه في تعزيز القطاع السياحي.

وتوقعت المؤسسات الدولية أن يشهد قطاع السياحة في مصر انتعاشًا قويًا خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت "فيتش" أن يرتفع عدد السياح من 15.8 مليون سائح عام 2024 إلى 17.8 مليون سائح عام 2025، وصولًا إلى  20.8 مليون سائح بحلول عام 2029.

 وفي ذات السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن تزداد الإيرادات السياحية من 16.7 مليار دولار في 2025/2024 إلى 17.1 مليار دولار في 2026/2025، مع استمرار ارتفاعها حتى تصل إلى 27.4 مليار دولار عام 2030/2029.

انتعاش السياحة المتحف المصري الكبير توافد السائحين صندوق النقد الدولي

