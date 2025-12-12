قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا

الطبيبة الراحلة
الطبيبة الراحلة
يوسف رجب

أصدرت نقابة أطباء قنا، بيانا اليوم الجمعة، تنعى الدكتورة عبير عبد الشكور ، طبيب مقيم بمستشفى قنا العام، التي انتقلت إلى رحمة الله إثر حادث انقلاب سيارة أثناء توجهها للمشاركة في مؤتمر لأمراض النساء والتوليد بمدينة الغردقة.

وتقدم مجلس نقابة  أطباء قنا، برئاسة الدكتور محمد الديب، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة وزملائها بمستشفى قنا العام، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما تتمنى النقابة الشفاء العاجل للزملاء المصابين في الحادث، وجميعهم من أطباء مستشفى قنا العام، ومن بينهم الدكتور حسن عيد، طبيب مقيم نساء وتوليد،  وأسرة الدكتور التي كانت من ضمن المصابين، والدكتورة ريم محمد، طبيب مقيم، داعين الله أن يمنّ عليهم جميعًا بالشفاء العاجل ويعيدهم إلى أهلهم وأعمالهم سالمين معافين.

وفي ذات السياق توجه الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا ، والدكتور محمود عويس، الأمين العام للنقابة، – إلى مستشفى سفاجا، للاطمئنان على الأطباء المصابين وأسرهم، ومتابعة تقديم كل سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم.

يذكر أن وفد من أطباء مستشفى قنا العام، تعرضت سيارتهم لحادث انقلاب بطريق سفاجا، أثناء توجههم إلى مدينة الغردقة للمشاركة فى فعاليات مؤتمر طبى، نتج عنه مصرع طبيبة وإصابة آخرين، وجرى نقلهم جميعآ إلى مستشفى سفاجا المركزى.



 

