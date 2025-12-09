تعليم قنا يبحث تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر للجولات الميدانية المفاجئة

ترأس هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فريق من مديري عموم الادارات والحوكمة والمتابعة والشئون القانونية، لتفعيل رحلات الاتوبيس الطائر، لإجراء الجولات الميدانية المفاجئة إلى مختلف المدارس التابعة للادارات التعليمية بالمحافظة، لمراقبة تطبيق القرارات الوزارية والتعليمات على أرض الواقع، ومتابعة الأداء والانضباط التعليمي، والتفتيش الفني والإداري بشكل مباشر.



شملت الجولة، مدارس « الوحدة المجمعة بالبراهمة، والبراهمة الاعدادية بنات، والبراهمة الابتدائية الحديثة»، رافقه خلالها، محمد القرمانى، مدير عام إدارة قفط التعليمية، ومحمد نصر، مدير ادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وحسن غريب، مدير ادارة المتابعة، وأعضاء من ادارات الحوكمة والمتابعة والشئون القانونية بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن فعاليات رحلات الأتوبيس الطائر، تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم الفنى والادارى وتذليل العقبات التى قد تواجه حسن سير المنظومة التعليمية، والتحقق من الانضباط الإدارى وتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بانتظام العملية التعليمية، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة.



وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة، الالتزام بتنفيذ الكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى للطلاب وتفعيل التسجيل الالكتروني لجميع المراحل التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات وتفعيل اللوائح والقوانين التعليمية تجاه حالات الغياب لتحقيق الانضباط.



ووجه وكيل الوزارة، مديرى المدارس، بضرورة الاهتمام بالخطة العلاجية، وسجلات القرائية، للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، مشددا على تفعيل الإشراف اليومي، ومتابعة المعلمين أثناء الحصص والتاكد من استكمال سجلات التقييم والغياب، لضمان جودة الأداء وتحقيق الانضباط داخل الفصول.







