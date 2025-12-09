قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزين نحل الخلافات .. ماذا حدث لـ سيدة الزاوية على يد طليق ابنتها
الكرملين: المزاعم الأوروبية بأن بوتين يخطط لمهاجمة الناتو محض هراء
جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا يبحث تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر للجولات الميدانية المفاجئة

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

ترأس هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فريق من مديري عموم الادارات والحوكمة والمتابعة والشئون القانونية، لتفعيل رحلات الاتوبيس الطائر، لإجراء الجولات الميدانية المفاجئة إلى مختلف المدارس التابعة للادارات التعليمية بالمحافظة، لمراقبة تطبيق القرارات الوزارية والتعليمات على أرض الواقع، ومتابعة الأداء والانضباط التعليمي، والتفتيش الفني والإداري بشكل مباشر. 

شملت الجولة، مدارس « الوحدة المجمعة بالبراهمة، والبراهمة الاعدادية بنات، والبراهمة الابتدائية الحديثة»، رافقه خلالها، محمد القرمانى، مدير عام إدارة قفط التعليمية، ومحمد نصر، مدير ادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية،  وحسن غريب، مدير ادارة المتابعة، وأعضاء من ادارات الحوكمة والمتابعة والشئون القانونية بالمديرية. 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن فعاليات رحلات الأتوبيس الطائر، تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم الفنى والادارى وتذليل العقبات التى قد تواجه حسن سير المنظومة التعليمية، والتحقق من الانضباط الإدارى وتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بانتظام العملية التعليمية، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة. 

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة، الالتزام بتنفيذ الكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى للطلاب وتفعيل التسجيل الالكتروني لجميع المراحل التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات وتفعيل اللوائح والقوانين التعليمية تجاه حالات الغياب لتحقيق الانضباط. 

ووجه وكيل الوزارة، مديرى المدارس، بضرورة الاهتمام بالخطة العلاجية، وسجلات القرائية، للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، مشددا على  تفعيل الإشراف اليومي، ومتابعة المعلمين أثناء الحصص والتاكد من استكمال سجلات التقييم والغياب، لضمان جودة الأداء وتحقيق الانضباط داخل الفصول.
 



 

قنا تعليم قنا رحلات الاتوبيس الطائر القرارات الوزارية المنظومة التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

خطوبة مرموش

حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

ترشيحاتنا

حجب المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا

رقابة الإنترنت تشتد.. حجب الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل.. فهل تستطيع منع طفلك؟

شمعات

سبب تآكل شمعات الاحتراق في السيارة.. أشياء لا تعرفها

إم جي MG U9

إم جي تقدم MG U9 موديل 2026 الرياضية.. بتصميم الـ"بيك أب"

بالصور

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

عمرو مرموش
عمرو مرموش
عمرو مرموش

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد