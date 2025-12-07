أسرة طلاب من أجل مصر تنظم مهرجان الفروسية الأول بجامعة قنا

افتتح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام أسرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مهرجان الفروسية الأول الذي نظمته أسرة "طلاب من أجل مصر" في إطار أنشطة الأسرة.

جاء ذلك بحضور لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى حوالي 1000طالب وطالبة من طلاب الجامعة.

وشهد المهرجان مشاركة مميزة من فرسان وملّاك الخيول الذين عرضوا مهاراتهم في ركوب الخيل والفروسية، وسط تنظيم رائع من أسرة "طلاب من أجل مصر".

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى حرص إدارة الجامعة على دعم المبادرات الطلابية وتنظيم الأنشطة التي تساهم في تنمية قدرات الطلاب، كما ثمن جهود أسرة "طلاب من أجل مصر" في تنظيم هذا الحدث المميز.



وأكد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن مهرجان الفروسية يعزز من قيمة الأنشطة المجتمعية والتراثية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تُعد جزءًا من الأنشطة الطلابية التي تسهم في إثراء العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.



وأوضح موسى، بأن المهرجان يهدف إلى الترويج لرياضة الفروسية وتعريف الطلاب وأعضاء المجتمع الجامعي بهذه الرياضة التراثية التي تحمل تاريخًا طويلًا من الأصالة.



