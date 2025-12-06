قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق أعمال التسجيل فى عمومية نقابة المحامين | صور
تقارير عالمية: حقبة سياحية استثنائية بانتظار مصر واليابان وفيتنام في 2026
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا يكرم طالبين حصدا المركز الأول بالبطولة الدولية المفتوحة للكاراتيه

تعليم قنا
تعليم قنا
يوسف رجب

كرم هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالبين على وهاشم محمد البدوى، المقيدان بمدرسة تحيا مصر1 الرسمية المتميزة لغات، وذلك عقب حصولهما على المركز الأول والميدالية الذهبية، بالبطولة الدولية المفتوحة للكاراتيه الجنيرال، والمركز الثانى على مستوي الجمهورية خلال مشاركتهم بمسابقة «موهبتي» في مجال الابتكارات العلمية. 



جاء ذلك بحضور، أسامة قدوس مصطفى، مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمديرية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأسرة الطالبين. 



وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للطالبين، ولأسرتهم على هذا التميز والإنجاز، متمنياً لهما مزيد من التفوق والتميز، وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين المحلى والعالمي، موجهاً شكره لأسرة الطالبين، ولكل من ساهم في وصولهما إلى هذا المستوى. 



وأوضح الصابر، بأن الأنشطة المدرسية تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب، وانها جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية، موجها، بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم، لمثل هذه النماذج المشرفة من الطلاب المبدعين، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتحفيزهم، واكتشاف المزيد من الموهوبين والمتميزين داخل المدارس، في كافة المجالات والانشطة المختلفة. 

في نهاية اللقاء، أهدى الطالبين المصحف الشريف، لوكيل الوزارة، معبرين عن تقديرهما، لجهوده المبذولة فى المساهمة الفاعلة في الارتقاء وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدين أن تكريمه لهما يمثل حافزًا كبيرًا لبذل المزيد من العطاء والتميز لتنمية مواهبهم ومواصلة التفوق الدراسى.


قنا المركز الأول البطولة الدولية المفتوحة للكاراتيه موهبتي أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

ترشيحاتنا

العثور على غريق

العثور على جثة صغير مجهول الهوية بالترعة الإبراهيمية فى مطاي

صورة أرشيفية

ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ بمكتبة الشروق: الأطفال يقرأون للأديب العالمي من زاوية جديدة

ياسر أبو شباب

مقتل ياسر أبو شباب يشعل الجدل في غزة.. تصريحات مثيرة وصدام عشائري ينتهي بإعلان من أنهى حياته

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد