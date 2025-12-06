تعليم قنا يكرم طالبين حصدا المركز الأول بالبطولة الدولية المفتوحة للكاراتيه

كرم هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالبين على وهاشم محمد البدوى، المقيدان بمدرسة تحيا مصر1 الرسمية المتميزة لغات، وذلك عقب حصولهما على المركز الأول والميدالية الذهبية، بالبطولة الدولية المفتوحة للكاراتيه الجنيرال، والمركز الثانى على مستوي الجمهورية خلال مشاركتهم بمسابقة «موهبتي» في مجال الابتكارات العلمية.





جاء ذلك بحضور، أسامة قدوس مصطفى، مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمديرية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأسرة الطالبين.





وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للطالبين، ولأسرتهم على هذا التميز والإنجاز، متمنياً لهما مزيد من التفوق والتميز، وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين المحلى والعالمي، موجهاً شكره لأسرة الطالبين، ولكل من ساهم في وصولهما إلى هذا المستوى.





وأوضح الصابر، بأن الأنشطة المدرسية تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب، وانها جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية، موجها، بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم، لمثل هذه النماذج المشرفة من الطلاب المبدعين، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتحفيزهم، واكتشاف المزيد من الموهوبين والمتميزين داخل المدارس، في كافة المجالات والانشطة المختلفة.



في نهاية اللقاء، أهدى الطالبين المصحف الشريف، لوكيل الوزارة، معبرين عن تقديرهما، لجهوده المبذولة فى المساهمة الفاعلة في الارتقاء وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدين أن تكريمه لهما يمثل حافزًا كبيرًا لبذل المزيد من العطاء والتميز لتنمية مواهبهم ومواصلة التفوق الدراسى.



