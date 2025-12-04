قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ قنا يشهد تسليم شهادات إدارة المشروعات الاحترافية لـ41 متدربا

البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات الاحترافية
يوسف رجب

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي في إدارة المشروعات الاحترافية "PMP" ل 41 متدربا، والذي نفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت إشراف الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز قدرات الكوادر البشرية ودعم مسار التنمية.

وجاءت الفعاليات بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعبد الرحيم، مستشار المحافظ للمعلومات.
وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى المتدربين واستعرض معهم أبرز ما اكتسبوه خلال فترة التدريب.


 

كما ناقش سبل توظيف المهارات والمعارف المكتسبة داخل بيئات العمل المختلفة، مشيدا بحرص المتدربين على تنمية مهاراتهم المهنية، ومتمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن محافظة قنا تولي اهتمامًا كبيرا ببناء قدرات الشباب، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وإدارة المشروعات، باعتبارها ركائز أساسية لمتطلبات سوق العمل المعاصر. 


كما شدد محاف قنا، على أهمية إتقان اللغة الإنجليزية كعنصر محوري للارتقاء بالمهارات المهنية ومواكبة التطورات العالمية.
 

وأشاد محافظ قنا، بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظات، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ برامج التنمية البشرية والتدريب المستمر للكوادر المحلية بما يدعم خطط التحديث والتطوير الإداري.


 

قنا وزارة الاتصالات المشروعات الاحترافية التحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات

