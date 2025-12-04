لجنة لمناظرة المتقدمين للالتحاق بنظام الدمج بمعاهد كفر الشيخ الأزهرية

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الخميس، مقابلات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بنظام الدمج بمعاهد المنطقة، بحضور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بمدرج معهد كفر الشيخ الثانوي بنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور محمد سعد موسى، مدير التعليم النموذجي بالمنطقة.

وشكلت لجنة الدمج التعليمي بالمنطقة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وضمت في عضويتها كلاً من: حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور إبراهيم السنهوري، مسئول التعليم الابتدائي ومنسق الدمج بالمنطقة، والسيد الزلوع، مدير التعليم الإعدادي والثانوي، والدكتور محمد حسنين صبحي، طبيب التأمين الصحي بكفر الشيخ.

وتناول اللقاء مقابلات الطلاب والتأكد من استكمالهم للأوراق والمستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الخدمات المتكاملة، والتقرير الطبي، ونتيجة مقياس الذكاء.

وتم الرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب الملتحقين ببرنامج الدمج التعليمي بمعاهد المنطقة، وكيفية التعامل مع الصعوبات التي تواجههم أثناء التعامل مع أطفالهم وطرح طرق للتغلب عليها.

وأوضح الدكتور إبراهيم السنهوري، مسئول الدمج بالمنطقة، أن اللقاء هذا العام شمل الطلاب الجدد في مختلف المراحل التعليمية، من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية.

وخلال المقابلات، وجه رئيس المنطقة رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا استعداد المنطقة الأزهرية للتعاون التام معهم لتذليل أي عقبات قد تواجههم.