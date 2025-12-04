قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
تحقيقات وملفات

بعد فضيحة مدرسة الإسكندرية للغات.. تحقيقات موسعة وقرارات صارمة

تحقيقات موسعة وقرارات صارمة بعد فضيحة مدرسة الإسكندرية للغات
تحقيقات موسعة وقرارات صارمة بعد فضيحة مدرسة الإسكندرية للغات
إسراء عبدالمطلب

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بوضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بعد اكتشاف واقعة تحرش عامل بعدد من أطفال رياض الأطفال داخل المدرسة، حيث استدعت النيابة العامة المتهم ووضعته تحت الحبس على ذمة التحقيقات، وأجرت كشفًا طبيًا للأطفال وفحصت كاميرات المراقبة واستمعت للشهود. 

ومن جانبها، أعلنت إدارة المدرسة إجراءات فورية لتعزيز الأمن والسلامة، شملت إيقاف العامل عن العمل، زيادة الإشراف والمراقبة بالكاميرات، منع تواجد العمال الذكور داخل نطاق الطلاب، وتنظيم دورات توعوية للأطفال تحت إشراف مختصين، مؤكدة التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات المختصة واحترام سرية التحقيقات.

ومن جانبه، أكد مصطفى صلاح، محامي أسر الأطفال ضحايا مدارس الإسكندرية للغات، أن القضية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل النيابة العامة والأجهزة المعنية، مضيفًا أن: "القضية تتوسع يومًا بعد يوم، وأن أهلي الأطفال يبذلون كل الجهد للوصول إلى الحقيقة كاملة".

وأضاف صلاح في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قاضي المعارضات أصدر قرارًا اليوم باستمرار حبس العامل بالمدرسة، سعد خميس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية مدارس الإسكندرية للغات، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على الأطفال داخل المدرسة.

وأشار المحامي إلى أن هذا القرار يعكس حرص النيابة العامة على استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك سماع أقوال الضحايا والشهود، وفحص الأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي.

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تبحث مع اتحاد بشبابها المشاركة في تنفيذ مبادرة 100مليون شجرة

"بحوث الصحراء" ينظم فعالية لتمكين المرأة المعيلة بشمال سيناء

"بحوث الصحراء" ينظم فعالية لتمكين المرأة المعيلة بشمال سيناء

وزير الطيران ومجموعة أبوظبي للطيران

مجموعة أبوظبي تبحث مع الحكومة فرص الاستثمار في قطاع الطيران

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

