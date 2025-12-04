قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعين مستشاره العسكري رئيسا جديدا للموساد

أ ش أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ، اليوم الخميس ، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، قام بتعيين اللواء رومان جوفمان، السكرتير العسكري الحالي له ، رئيسا جديدا للموساد.


وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية : "بعد مقابلات مع عدد من المرشحين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين سكرتيره العسكري، اللواء رومان جوفمان، رئيسًا جديدًا للموساد لشؤون الاستخبارات والعمليات الخاصة في إسرائيل".


ومن المقرر أن يخلف جوفمان، رئيس الموساد الحالي، ديفيد برنياع، في يونيو من العام المقبل.. وسيتم عرض طلب تعيينه على اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا في وقت لاحق من اليوم الخميس.


وذكر مكتب رئيس الوزراء مؤهلات جوفمان، مشيرًا إلى أنه خدم "كمقاتل وقائد في سلاح المدرعات، وقائد كتيبة في الكتيبة 75 في اللواء السابع".


وأشار المكتب إلى أن جوفمان كان ضابطًا في الفرقة 36، ولواء عتصيون، واللواء السابع.


يشار إلى أن اللواء رومان جوفمان كان يشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء نتانياهو منذ مايو 2024. 
 

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللواء رومان جوفمان السكرتير العسكري الحالي رئيسا جديدا للموساد

