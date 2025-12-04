ماذا يحدث عند تناول الكابوتشا؟

يعد (الخس الكابوتشا) من الخضروات التي لها فوائد كثيرة كما أنها من الخضروات الخفيفة والغنية بالعناصر المفيدة للجسم.
إليك أهم ما يقدمه تناولها بانتظام:
فوائد الكابوتشا:
تعزز الترطيب:
تحتوي على نسبة عالية من الماء، فتساعد في ترطيب الجسم خاصة في الحر.
غنية بالألياف:
تساعد الألياف على تحسين الهضم، وتخفيف الإمساك، وإحساس بالشبع لفترة أطول.
مفيدة للرجيم:
سعراتها قليلة جدًا، فتعتبر مثالية للسلطات والدايت بدون ما تزوّد الجسم سعرات عالية.
تحسن صحة القلب:
تحتوي على معادن مثل البوتاسيوم، الذي يساعد في ضبط ضغط الدم ودعم صحة القلب.
تقوية المناعة:
فيها فيتامين C وA بدرجات بسيطة لكنها تساعد في دعم الجهاز المناعي.
تدعم صحة البشرة:
لاحتوائها على مضادات أكسدة وماء، فهي تساعد في نضارة البشرة وترطيبها.
تُحسن النوم والمزاج:
بعض الأبحاث تشير إن الخس يحتوي على مركبات تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.
تحمي العينين:
غنية بالبيتاكاروتين وفيتامين A المهمين لصحة النظر.
طريقة تناولها:
في سلطة خضراء مع خيار وطماطم وليمون.
مع صدر فراخ مشوي أو تونة للدايت.
تُضاف للساندوتشات.
عصير ديتوكس خفيف مع خيار وليمون ونعناع.