ماذا يحدث عند تناول الكابوتشا؟

يعد (الخس الكابوتشا) من الخضروات التي لها فوائد كثيرة كما أنها من الخضروات الخفيفة والغنية بالعناصر المفيدة للجسم.

إليك أهم ما يقدمه تناولها بانتظام:



فوائد الكابوتشا:

تعزز الترطيب:

تحتوي على نسبة عالية من الماء، فتساعد في ترطيب الجسم خاصة في الحر.

غنية بالألياف:

تساعد الألياف على تحسين الهضم، وتخفيف الإمساك، وإحساس بالشبع لفترة أطول.

مفيدة للرجيم:

سعراتها قليلة جدًا، فتعتبر مثالية للسلطات والدايت بدون ما تزوّد الجسم سعرات عالية.

تحسن صحة القلب:

تحتوي على معادن مثل البوتاسيوم، الذي يساعد في ضبط ضغط الدم ودعم صحة القلب.

تقوية المناعة:

فيها فيتامين C وA بدرجات بسيطة لكنها تساعد في دعم الجهاز المناعي.

تدعم صحة البشرة:

لاحتوائها على مضادات أكسدة وماء، فهي تساعد في نضارة البشرة وترطيبها.

تُحسن النوم والمزاج:

بعض الأبحاث تشير إن الخس يحتوي على مركبات تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

تحمي العينين:

غنية بالبيتاكاروتين وفيتامين A المهمين لصحة النظر.

طريقة تناولها:

في سلطة خضراء مع خيار وطماطم وليمون.

مع صدر فراخ مشوي أو تونة للدايت.

تُضاف للساندوتشات.

عصير ديتوكس خفيف مع خيار وليمون ونعناع.