احذر.. الإفراط في تناول الخس يصيبك بهذا المرض

الخس منخفض السعرات الحرارية، ولكنه مصدرٌ ممتازٌ لفيتامين أ والبيتا كاروتينات، ذات الخصائص المضادة للأكسدة.

يحتوي أيضًا على كميات جيدة من فيتامين ك ، وحمض الفوليك، وفيتامين ج، وهي عناصر مفيدة للجسم، المعادن الموجودة في الخس هي الكالسيوم ، والحديد ، والمغنيسيوم ، والفوسفور، والبوتاسيوم ، والصوديوم ، والزنك ، كما يحتوي على فيتامينات أساسية مثل الثيامين، والريبوفلافين، والنياسين ، وفيتامين ب6 ، وفيتامين ه‍

كما يُعدّ الخس آمنًا لمعظم الأشخاص، فهو ليس من مسببات الحساسية الشائعة، ولأنّه منخفض السعرات الحرارية، فلا مشكلة في الإفراط في تناوله.

أضرار الإكثار من تناول الخس

في السنوات الأخيرة، سُجِّلت حالات عديدة من تلوث الخس ببكتيريا الإشريكية القولونية، كما يقوم البعض برش الخس بالمبيدات مما يسبب بعض المشاكل الصحية ، لذلك يجب غسل الخس جيدا قبل تناوله

المصدر webmd