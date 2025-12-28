قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
رياضة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

يسري غازي

تعرض الكابتن حسن علي حارس مرمي نادي الترسانة ومنتخب مصر الوطني السابق لـ وعكة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات لخضوعه إلى العلاج.

وجرى نقل الكابتن حسن علي  حارس مرمى الترسانة ومنتخب مصر السابق إلى المستشفى إثر تعرضه بجلطة في المخ وهو الآن يرقد في العناية المركزة.

السيرة الذاتية لـ حسن علي
ولد حسن على فى الـ27 من ديسمبر عام 1949، وجاءت بداياته فى نادى زينهم بالسيدة زينب قبل أن ينتقل عام 1962 إلى الزمالك لمدة ستة أشهر فقط، قبل أن ينتقل إلى قلعة الشواكيش ليسطر لنفسه تاريخ لن ينساه عشاق الترسانة.


انتقل حسن على إلى الترسانة من خلال الشناوى والد أحمد الشناوى مسئول تطوير التحكيم بالفيفا عندما كان أحد مسئولى الترسانة حينها، فى عهد القيادة الفنية لمستر مستكالو وحمدى عبد الفتاح للترسانة.

قبل أن يلعب الراحل حسن الشاذلى دورا كبيرا فى ضمه للفريق الأولى عندما كانت تُنظم دورات داخلية داخل قلعة الشواكيش خلال نكسة 67.


بعد انضمامه للفريق الأول سافر إلى سوريا تحت القيادة الفنية للراحل فؤاد صدقى ليفوز ببطولتين متتاليتين، وهم الصاعقة والجلاء التى شارك بهم النادى الأهلى والجيش السورى وأحد الفرق اللبنانية، ليمنحه الراحل صدقى 100 جنيه مكافأة على إجادته غير العادية بالفوز فى البطولتين.


وحصد حسن على مع المنتخب الوطنى كأس فلسطين عامى 72 بالعراق، و74 بتونس، وفاز المنتخب على العراق، فالمرة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي المرة الثانية بتونس بهدف نظيف سجله أسطورة المحلة عبد الدايم، وحصل كل لاعب بعدها على ألفى جنيه مكافأة من اتحاد الكرة.

وشارك مع المنتخب الوطني، بعد ذلك في دورة الألعاب الأفريقية بنيجيريا 73، ليتم اختياره مع شحتة وهانى مصطفى للمشاركة ضمن منتخب أفريقيا فى كأس العالم المصغرة بالبرازيل، بعدما حصد المركز الثالث لأمم أفريقيا بلاجوس على حساب غانا عندما فازت الفراعنة وقتها بهدفين مقابل هدف.


وعمل حسن على طويلا بالقطاع التدريبى عقب اعتزاله عام 84 ليكتشف النجوم أبرزهم أحمد الشناوى حارس بيراميدز الذى قام بتصعيده بالمصرى عندما عمل بالقلعة البورسعيدية 4 سنوات.

كما عمل مع الراحل الجوهري، بالمنتخب الوطنى حيث، قضى 15 عاما في المجال التدريبي لحراس المنتخبات الوطنية، وكان يساهم حينها أيضاً فى اكتشاف نجوم لحراسة مرمى الشواكيش، بالإضافة إلى تدريبه لحراس مرمى الأولمبى والمصرية للاتصالات.

