الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
محافظات

أسامة ربيع يبحث التعاون مع ترسانة ONEX اليونانية في التصنيع وتحويل السفن للوقود النظيف

أسامة ربيع
أسامة ربيع
الإسماعيلية انجي هيبة

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و panos xenokostas الرئيس التنفيذي لترسانة ONEX إحدى أكبر الترسانات اليونانية، سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك والتدريب، وتحويل السفن للعمل بالوقود النظيف، على هامش جولته الخارجية باليونان.

حضر اللقاء، السيد فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V المالكة لشركة Antipollution، ووفد رفيع المستوى من ترسانة ONEX ضم رئيس قسم اللوجيستيات و المدير المالي للترسانة اليونانية.

شملت الزيارة، تفقد الفريق ربيع منشآت ترسانة ONEX اليونانية من الورش المختلفة ومراكز التدريب الفني وأحواض الصيانة وساحات البناء وغيرها.

كما تعرف رئيس الهيئة على نشاط الترسانة في بناء وتصنيع الوحدات البحرية المختلفة، والتكنولوجيا المستخدمة في مجال البناء وتحويل السفن والوحدات البحرية للعمل بالوقود النظيف بجانب الوقود التقليدي.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس قطعت خطوات كبيرة نحو تطوير وتحديث منظومة العمل بالترسانات التابعة لها لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد ومما تمتلكه من موارد بشرية ومادية عبر تعزيز الشراكة مع كبرى الترسانات العالمية وتبادل الخبرات في مجالات بناء وإصلاح السفن و الوحدات البحرية المختلفة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، في فعاليات افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الرابع عشر، الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية على مدار يومين، بالعاصمة أثينا.

وشملت فعاليات المنتدى حضور الجلسة الافتتاحية بعنوان "آفاق التعاون المستقبلي العربي اليوناني في قطاع التشييد والبناء" تلاها عقد مباحثات ثنائية مع مسئولي عدد من الشركات العربية واليونانية، حيث استعرض الفريق ربيع قدرات وإمكانيات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس في مجالات التشييد والبناء ومشروعات البنية التحتية، وأكد على ما تمتلكه شركات الهيئة من خبرات واسعة في أعمال البنية التحتية البحرية وأعمال الموانئ والأرصفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطور في أنشطة الشركات التابعة للهيئة واتساع نطاق عملها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في عدد من الدول العربية والإفريقية.

وأبدى الفريق ربيع تطلعه لبحث سبل التعاون المستقبلي مع الشركات العربية واليونانية والاستفادة بما يتيحه التعاون من تحقيق للمصالح المشتركة، مؤكدا على جاهزية الشركات التابعة للهيئة للمشاركة في تنفيذ مختلف مشروعات البنية التحتية خارج القطر المصري.

وخلال كلمته بفعاليات افتتاح المنتدى، أعرب السفير  عمر عامر السفير المصري باليونان عن تقديره لما يحمله المنتدى من فرص واعدة لتعزيز الشراكة بين الدول العربية واليونان.

وأوضح السفير عامر أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس مع مجموعة V اليونانية من خلال شركة آنتي بوليوشن إيجيبت تعد أحد النماذج الرائدة الناجحة للتعاون المصري اليوناني. 

وأكد السفير المصري باليونان على الدور المحوري لقناة السويس في دعم حركة التجارة المارة بين الشرق والغرب وضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لاستعادة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من منطقة البحر الأحمر، مثمناً الخطوات السباقة التي اتخذتها الهيئة للتعافي التدريجي من تداعيات أزمة البحر الأحمر والعمل على عودة الملاحة بالقناة إلى معدلاتها الطبيعية.

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

