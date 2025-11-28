حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص

شهدت الفترة الحالية العديد من الأخبار المتداولة حول انتقال يوسف أوباما لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق لصفوف فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم صدي البلد أن يوسف أوباما رحب بالانتقال لصفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات المقبلة في ظل عدم مشاركته مع بيراميدز بشكل مستمر

وتابع:" الاتحاد السكندري تحدث بطريقة غير مباشرة من أجل الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر الي تواصل مسؤولي الاتحاد السكندري مع لاعب بيراميدز يوسف أوباما من أجل إقناعه للانتقال لصفوف الفريق قبل مخاطبة بيراميدز بشكل رسمي

وابدي يوسف أوباما ترحيبه بالإنتقال الي صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة وليس بصفة نهائية