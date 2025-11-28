مدرب برشلونة بعد السقوط أمام تشيلسي: نشعر بالإحباط متفائلين بالمباراة القادمة

قبل ساعات من عودته للمنافسة المحلية، عبّر المدرب الألماني هانز فليك عن مشاعر مختلطة يعيشها داخل برشلونة بعد الخسارة الثقيلة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الهزيمة تركت أثراً مؤلمًا لكنه يرى في مباراة ديبورتيفو ألافيس غدًا السبت فرصة لاستعادة التوازن والعودة إلى طريق الانتصارات.

تصريحات فليك

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة المرتقبة: "جميعنا نشعر بالإحباط، لأن الهزيمة أمام تشيلسي كانت قاسية، كنا نعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز، ولكن يجب أن نكون متفائلين بشأن المباراة القادمة".

وأكد المدرب الألماني أن تسجيل الأهداف سيكون تحديًا في مباراة ألافيس، الذي يتميز بالدفاع الجاد والروح العالية، مضيفًا: "سيكون من الصعب التسجيل أمامه، لكنني أعتقد أننا سننجح، والأهم هو حصد النقاط الثلاث".

دفاع متقدم وضغط جماعي

وعن الانتقادات الموجهة لأسلوب الفريق، شدّد فليك على ضرورة فهم طبيعة اللعب بخط دفاعي متقدم، موضحًا أن هذا الأسلوب لا يعتمد فقط على المدافعين بل على الضغط الجماعي من الهجوم والوسط، وقال: "إلقاء اللوم على المدافعين فقط ليس عدلًا، فإذا لم نضغط من الأمام بشكل صحيح فسنواجه مشاكل كثيرة".

وكشف المدرب عن أن الفريق قدّم بعض الجوانب الجيدة رغم الهزيمة، لكنه بحاجة إلى تحسين الفاعلية الهجومية خصوصًا في الضغط العالي، وهو ما يعمل عليه في التدريبات.

أوضاع اللاعبين: إصابات وغيابات

وتحدث فليك عن غياب قائد الفريق رونالد أراوخو، موضحًا أنه يعاني من فيروس في المعدة تسبب في ابتعاده عن التدريبات: "سيغيب عن مباراة ألافيس، فقد شعر بآلام قوية، وهذا طبيعي في مثل هذه الحالات".

كما علّق على إصابة فيرمين لوبيز، قائلًا إن اللاعب تأثر بتدخلات قوية في مباراة أتلتيك بيلباو ثم شعر بآلام جديدة بعد مواجهة تشيلسي، لكنها إصابة غير مقلقة. ولفت إلى أن تغيير الأحذية بشكل مستمر قد يكون أحد أسباب الآلام لدى اللاعبين.

اختيارات الوسط وتكتيك جديد

وعن إشراك إريك جارسيا في مركز لاعب الوسط بدلًا من مارك كاسادو، أوضح فليك أن اللاعب يجيد شغل أكثر من مركز، وأن التجربة مع كريستنسن في الوسط مفيدة للفريق نظرًا لطول قامته ودوره التكتيكي، مؤكدًا ثقته الكبيرة أيضًا في كاسادو ومارك بيرنال الذي عاد من الإصابة.

وأكد فليك أنه سيدفع بالنجم بيدري خلال الشوط الثاني أمام ألافيس، بينما يعد كريستنسن خيارًا محتملًا للوسط في اللقاء.

الصفقات الجديدة

وعن احتياجاته في سوق الانتقالات الشتوية، شدد فليك على تركيزه الحالي على المجموعة المتوفرة من اللاعبين: "أركز على العمل مع الفريق وعلى سلسلة المباريات المقبلة، وليس على الصفقات الآن".

الثنائي الهجومي.. ودور يامال

وأشاد المدرب الألماني بلاعبيه الهجوميين، مؤكداً أن رافينيا يمثل أحد أكثر العناصر تركيزًا وتأثيرًا في الفريق، بينما وصف غضب لامين يامال عند استبداله بأنه أمر طبيعي: "كنت لاعبًا وأعرف ما يشعر به اللاعب عندما يُستبدل".

واختتم فليك حديثه بالإشادة بمارك كوكوريا لاعب تشيلسي، واصفًا إياه بأنه واحد من أفضل الأظهرة اليسرى في العالم، مؤكدًا أن مباراة ألافيس تمثل لامين يامال فرصة جديدة لنسيان ما حدث أمام الفريق الإنجليزي وتقديم أداء مختلف يعكس إمكاناته الحقيقية.