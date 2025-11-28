قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
رياضة

مدرب برشلونة بعد السقوط أمام تشيلسي: نشعر بالإحباط متفائلين بالمباراة القادمة

فليك
فليك
إسلام مقلد

قبل ساعات من عودته للمنافسة المحلية، عبّر المدرب الألماني هانز فليك عن مشاعر مختلطة يعيشها داخل برشلونة بعد الخسارة الثقيلة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الهزيمة تركت أثراً مؤلمًا لكنه يرى في مباراة ديبورتيفو ألافيس غدًا السبت فرصة لاستعادة التوازن والعودة إلى طريق الانتصارات.

تصريحات فليك

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة المرتقبة: "جميعنا نشعر بالإحباط، لأن الهزيمة أمام تشيلسي كانت قاسية، كنا نعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز، ولكن يجب أن نكون متفائلين بشأن المباراة القادمة".

وأكد المدرب الألماني أن تسجيل الأهداف سيكون تحديًا في مباراة ألافيس، الذي يتميز بالدفاع الجاد والروح العالية، مضيفًا: "سيكون من الصعب التسجيل أمامه، لكنني أعتقد أننا سننجح، والأهم هو حصد النقاط الثلاث".

دفاع متقدم وضغط جماعي

وعن الانتقادات الموجهة لأسلوب الفريق، شدّد فليك على ضرورة فهم طبيعة اللعب بخط دفاعي متقدم، موضحًا أن هذا الأسلوب لا يعتمد فقط على المدافعين بل على الضغط الجماعي من الهجوم والوسط، وقال: "إلقاء اللوم على المدافعين فقط ليس عدلًا، فإذا لم نضغط من الأمام بشكل صحيح فسنواجه مشاكل كثيرة".

وكشف المدرب عن أن الفريق قدّم بعض الجوانب الجيدة رغم الهزيمة، لكنه بحاجة إلى تحسين الفاعلية الهجومية خصوصًا في الضغط العالي، وهو ما يعمل عليه في التدريبات.

أوضاع اللاعبين: إصابات وغيابات

وتحدث فليك عن غياب قائد الفريق رونالد أراوخو، موضحًا أنه يعاني من فيروس في المعدة تسبب في ابتعاده عن التدريبات: "سيغيب عن مباراة ألافيس، فقد شعر بآلام قوية، وهذا طبيعي في مثل هذه الحالات".

كما علّق على إصابة فيرمين لوبيز، قائلًا إن اللاعب تأثر بتدخلات قوية في مباراة أتلتيك بيلباو ثم شعر بآلام جديدة بعد مواجهة تشيلسي، لكنها إصابة غير مقلقة. ولفت إلى أن تغيير الأحذية بشكل مستمر قد يكون أحد أسباب الآلام لدى اللاعبين.

اختيارات الوسط وتكتيك جديد

وعن إشراك إريك جارسيا في مركز لاعب الوسط بدلًا من مارك كاسادو، أوضح فليك أن اللاعب يجيد شغل أكثر من مركز، وأن التجربة مع كريستنسن في الوسط مفيدة للفريق نظرًا لطول قامته ودوره التكتيكي، مؤكدًا ثقته الكبيرة أيضًا في كاسادو ومارك بيرنال الذي عاد من الإصابة.

وأكد فليك أنه سيدفع بالنجم بيدري خلال الشوط الثاني أمام ألافيس، بينما يعد كريستنسن خيارًا محتملًا للوسط في اللقاء.

الصفقات الجديدة

وعن احتياجاته في سوق الانتقالات الشتوية، شدد فليك على تركيزه الحالي على المجموعة المتوفرة من اللاعبين: "أركز على العمل مع الفريق وعلى سلسلة المباريات المقبلة، وليس على الصفقات الآن".

الثنائي الهجومي.. ودور يامال

وأشاد المدرب الألماني بلاعبيه الهجوميين، مؤكداً أن رافينيا يمثل أحد أكثر العناصر تركيزًا وتأثيرًا في الفريق، بينما وصف غضب لامين يامال عند استبداله بأنه أمر طبيعي: "كنت لاعبًا وأعرف ما يشعر به اللاعب عندما يُستبدل".

واختتم فليك حديثه بالإشادة بمارك كوكوريا لاعب تشيلسي، واصفًا إياه بأنه واحد من أفضل الأظهرة اليسرى في العالم، مؤكدًا أن مباراة ألافيس تمثل لامين يامال فرصة جديدة لنسيان ما حدث أمام الفريق الإنجليزي وتقديم أداء مختلف يعكس إمكاناته الحقيقية.

هانز فليك فليك برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا ديبورتيفو ألافيس

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الدكتور فريد محرم الجارحي

إنجاز دولي.. طالبان بـ تجارة عين شمس يحصلان على شهادة FMAA العالمية

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان تطلق المرحلة الثانية من الجلسات التعريفية بالمنح التدريبية المجانية لطلابها

جانب من الفاعليات

كلية طب الأسنان جامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 96 بالقاعة الكبرى

بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

