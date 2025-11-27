قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
رياضة

تشيزني يكشف تفاصيل معاناته مع الإصابات ويشرح أسباب اعتزاله المؤقت

تشيزني حارس مرمى برشلونة
حمزة شعيب

كشف فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، عن المعاناة الطويلة التي واجهها مع الألم والإصابات خلال مسيرته الكروية، موضحًا أن سبب اعتزاله المؤقت كان فقدان الإحساس بيديه أثناء التدريبات.


وقال الحارس البولندي البالغ من العمر 35 عامًا، في مقابلة مع مجلة «GQ»: «هناك لحظة خلال التدريب أفقد فيها الإحساس تمامًا باليدين، ولا أستطيع حتى حمل زجاجة ماء. نضحك مع المدربين على أن التدريب انتهى، لكن الحقيقة أنني سئمت من هذا الألم».


وأضاف أن المشكلة بدأت منذ إصابته عام 2008 مع أرسنال، عندما انكسر ساعداه بعد سقوطه على صدره أثناء رفع الأثقال، ولا تزال صفائح معدنية تربط عظام يديه حتى اليوم. وأوضح أن الألم يزداد في فترة الإعداد قبل الموسم، بينما يصبح أخف نسبيًا أثناء المباريات.


وأشار تشيزني إلى أن معاناته كانت السبب الرئيسي في قراره بالاعتزال المؤقت، رغم العروض المغرية من أندية كبرى وأندية سعودية، مؤكدًا: «لم أستمر في اللعب من أجل المال فقط، وإحساسي كان يقول لي أن أرفض».
ومع ذلك، عاد الحارس إلى الملاعب بعد انضمامه إلى برشلونة، ولعب موسمه الأول مجانًا، مؤكدًا أن ما حصل عليه يعادل ما دفعه له يوفنتوس عند فسخ عقده مبكرًا.


وتطرق تشيزني إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الوزن واللياقة البدنية، موضحًا أنه رغم حبه للطعام، تمكن من الالتزام بالحدود المسموح بها، مضيفًا أن زميله روبرت ليفاندوفسكي كان يسخر أحيانًا من نسبة الدهون لديه في غرفة ملابس المنتخب البولندي.


واختتم تشيزني تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن الأكثر اجتهادًا في التدريبات، لكنه حافظ على مستوى مرتفع ومستقر طوال مسيرته الممتدة 18 عامًا، مما مكنه من بناء مسيرة قوية رغم الألم والإصابات المستمرة.

