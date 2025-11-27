تشيزني يكشف تفاصيل معاناته مع الإصابات ويشرح أسباب اعتزاله المؤقت

كشف فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، عن المعاناة الطويلة التي واجهها مع الألم والإصابات خلال مسيرته الكروية، موضحًا أن سبب اعتزاله المؤقت كان فقدان الإحساس بيديه أثناء التدريبات.



وقال الحارس البولندي البالغ من العمر 35 عامًا، في مقابلة مع مجلة «GQ»: «هناك لحظة خلال التدريب أفقد فيها الإحساس تمامًا باليدين، ولا أستطيع حتى حمل زجاجة ماء. نضحك مع المدربين على أن التدريب انتهى، لكن الحقيقة أنني سئمت من هذا الألم».



وأضاف أن المشكلة بدأت منذ إصابته عام 2008 مع أرسنال، عندما انكسر ساعداه بعد سقوطه على صدره أثناء رفع الأثقال، ولا تزال صفائح معدنية تربط عظام يديه حتى اليوم. وأوضح أن الألم يزداد في فترة الإعداد قبل الموسم، بينما يصبح أخف نسبيًا أثناء المباريات.



وأشار تشيزني إلى أن معاناته كانت السبب الرئيسي في قراره بالاعتزال المؤقت، رغم العروض المغرية من أندية كبرى وأندية سعودية، مؤكدًا: «لم أستمر في اللعب من أجل المال فقط، وإحساسي كان يقول لي أن أرفض».

ومع ذلك، عاد الحارس إلى الملاعب بعد انضمامه إلى برشلونة، ولعب موسمه الأول مجانًا، مؤكدًا أن ما حصل عليه يعادل ما دفعه له يوفنتوس عند فسخ عقده مبكرًا.



وتطرق تشيزني إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الوزن واللياقة البدنية، موضحًا أنه رغم حبه للطعام، تمكن من الالتزام بالحدود المسموح بها، مضيفًا أن زميله روبرت ليفاندوفسكي كان يسخر أحيانًا من نسبة الدهون لديه في غرفة ملابس المنتخب البولندي.



واختتم تشيزني تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن الأكثر اجتهادًا في التدريبات، لكنه حافظ على مستوى مرتفع ومستقر طوال مسيرته الممتدة 18 عامًا، مما مكنه من بناء مسيرة قوية رغم الألم والإصابات المستمرة.