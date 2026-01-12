قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة

ياسمين بدوي

أعلنت المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد عن فتح باب التقديم للعام الدراسي القادم 2026 / 2027 عبر الرابط التالي https://admission.eis-zayed.com/2026-2027/login.asp 

شروط التقديم


- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- التأكد من كتابة الرقم القومي للطالب بشكل صحيح عند التسجيل وكتابة ايميل مفعل ومكتوب بطريقة صحيحة للتواصل.

- في حالة الطلاب التوأم أو الاخوات يتم كتابة ايميل مفعل لكل طالب على حدة.

- لا يجوز التقديم على لينك التقديمات اكثر من مرة للطالب الواحد.

- يتم التواصل مع ولي الأمر عن طريق الايميل ويتابع ولي الأمر صفحة المدرسة والايميل المسجل بشكل يومي نظرا لعدم امكانية استثناء او اعادة خطوة من خطوات التقديم مرة أخرى ولا يتم التواصل تليفونيا مع ولي الأمر.

-يتم تقديم أوراق الطالب في المدرسة خلال الفترة من 12 يناير حتى الخميس 12 فبراير 2026 وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ولا يتم قبول أي أوراق من ولي الأمر بعد هذا التاريخ.

الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- استمارة التقديم الالكتروني من موقع المدرسة.

- طباعة اللائحة الداخلية للمدرسة من صفحة التقديم.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين.

- توضع الأوراق بملف كبسولة.

- وتسلم لشئون الطلاب بالمدرسة في المواعيد المحددة.

وتُعد المدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) نموذجًا تعليميًا حكوميًا متميزًا، ويستهدف إتاحة تعليم دولي بمعايير عالمية داخل منظومة التعليم الحكومي.

وتطبق المدارس الرسمية الدولية  مناهج دولية تُدرس باللغة الإنجليزية، مع الالتزام بتدريس المواد القومية، بما يشمل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، كما توفر المدارس بيئة تعليمية حديثة تعتمد على كثافات طلابية مناسبة، ومعلمين مؤهلين ومدربين على طبيعة المناهج الدولية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة التربوية والتكنولوجية وتنمية مهارات التفكير النقدي وبناء شخصية الطالب.

