ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها

نصب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا، ونشر صورة على أنها مأخوذة من موقع "ويكيبيديا" تحت عنوان "رئيس فنزويلا بالوكالة".

جاء نشر هذه الصورة في إشارة ساخرة إلى شرعية ديلسي رودريجيز التي تولت السلطة بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير.

بدورها، أكدت رودريجيز عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الحكومة المؤقتة ستواصل الدفاع عن "السيادة السياسية" للبلاد، مشددة على ضرورة الحفاظ على السلطة الوطنية في مواجهة التدخلات الخارجية.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أن الدور الأميركي في الإشراف على المرحلة الانتقالية في فنزويلا قد يمتد لأعوام، موضحا أن العملية قد تستغرق "عاما أو عامين وربما أكثر".