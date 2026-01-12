إحباط هجوم على جسر للسكك الحديدية في إقليم بيرم الروسي

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على جسر للسكك الحديدية في إقليم بيرم الروسي، بحسب نبأ عاجل لقناة روسيا اليوم.

و في وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا أن تصديق البرلمان الأوكراني على اتفاقية السلام المحتملة لن يضفي عليها شرعية كاملة.

وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "أوكراينسكا برافدا": "نعم. أعتقد أن الخيار الأدنى هو التصديق في البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا). لكن شرعيتها ستكون ناقصة لأنه عندما يتم الإعلان عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستتنصل القوى السياسية الجديدة من مسؤوليتها وتقول: "لم نوقع على هذا، إنه ليس اتفاقنا".

ووفقا له فإنه يمكن تحقيق الشرعية الكاملة لهذه الاتفاقية في أوكرانيا من خلال استفتاء وطني.

وأضاف: "التصديق في البرلمان هو إضفاء شرعية جزئية حتى الدورة الانتخابية القادمة. لكن الشرعية الحقيقية تكمن في الاستفتاء".

كما أشار إلى أن إقرار الاتفاقية في استفتاء يحمي البلاد من التمزق على يد السياسيين المحليين.

وتابع كوليبا: "عندما يقر الشعب اتفاقية في استفتاء، يصبح من الصعب على أي سياسي متعطش للسلطة أن يفتت البلاد بحجة: "هذه اتفاقية سيئة، لكنني سأجعلها أفضل عندما أكون في السلطة'".