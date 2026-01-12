قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها
صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية وإعانات حوادث 443 عاملا غير منتظمة
أخبار العالم

قوات الإحتلال تقصف عدة مناطق في قطاع غزة.. وسقوط ضحايا

قوات الإحتلال تقصف مناطق مختلفة في قطاع غزة اليوم.. و سقوط ضحايا
قوات الإحتلال تقصف مناطق مختلفة في قطاع غزة اليوم.. و سقوط ضحايا
هاجر رزق

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مختلف مناطق قطاع غزة.

قصف مدفعي إسرائيلي

وبحسب وكالة الأنباء "صفا" فإن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف جنوبي مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الوكالة وصول بعض الطلقات النارية إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي  غربي مدينة خان يونس.

واستهدف القصف المدفعي جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال غارة جوية على شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن اطلاق دبابات الاحتلال النار شرقي مخيم المغازي وحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارتين شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، حيث استُشهد أمس أربعة مواطنين في خانيونس ومدينة غزة، بنيران جيش الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر العام المنصرم.
 

