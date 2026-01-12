قوات الإحتلال تقصف عدة مناطق في قطاع غزة.. وسقوط ضحايا

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مختلف مناطق قطاع غزة.

قصف مدفعي إسرائيلي

وبحسب وكالة الأنباء "صفا" فإن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف جنوبي مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الوكالة وصول بعض الطلقات النارية إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي مدينة خان يونس.

واستهدف القصف المدفعي جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال غارة جوية على شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن اطلاق دبابات الاحتلال النار شرقي مخيم المغازي وحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارتين شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، حيث استُشهد أمس أربعة مواطنين في خانيونس ومدينة غزة، بنيران جيش الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر العام المنصرم.

