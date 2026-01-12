صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

رد المرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة بصرية حادة، حملت دلالات سياسية وتاريخية عميقة.

ونشر خامنئي، اليوم الاثنين، على حسابه الرسمي باللغة الفارسية في منصة «إكس»، صورة تظهر تمثالا لترامب على هيئة مجسم فرعوني محطم، في إشارة رمزية إلى نهاية الحكام المتغطرسين عبر التاريخ.

https://x.com/Khamenei_fa/status/2010478446145593345?s=20

ووصف المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي، من دون أن يسميه، بـ«المتكبر والمغرور الذي يجلس هناك ليحكم على العالم بأسره»، مؤكداً أن مصير الطغاة واحد مهما بلغت قوتهم.

وأضاف أن شخصيات مثل فرعون ونمرود، ومن سار على نهجهم، سقطوا عندما وصلوا إلى ذروة غرورهم، مختتما بالقول: «هذا الشخص أيضا سيطاح به».

ويأتي هذا الرد في وقت يلوح فيه ترامب بالخيار العسكري ضد إيران، وسط تقارير متزايدة عن قمع احتجاجات شعبية داخل البلاد. فقد أكد الرئيس الأمريكي أنه يدرس «خيارات قوية جداً»، مشيرا إلى أن بلاده تتابع التطورات «بجدية بالغة».

وفي تصريح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب إن طهران «يبدو أنها بدأت بتجاوز الخط الأحمر» المتعلق باستخدام القوة ضد المتظاهرين، مضيفاً: «سنتخذ قرارا».