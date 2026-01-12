قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كايا كالاس: مستعدة لاقتراح عقوبات جديدة على إيران

هاجر رزق

أفادت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها مستعدة لاقتراح عقوبات جديدة على إيران ردا على ما وصفته بالقمع الوحشي للمتظاهرين.

 عقوبات واسعة ل إيران

وقالت كالاس: "الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل عقوبات واسعة النطاق مفروضة على إيران - على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأنشطة الانتشار النووي، ودعم طهران لحرب روسيا في أوكرانيا".، و ذلك بحسب تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرت أمس الأحد.

وأضافت: "أنا مستعدة لاقتراح عقوبات إضافية ردا على القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين".

وقالت كالاس إن "الإيرانيين يخاطرون بكل شيء لإيصال أصواتهم"، وإن "النظام لديه تاريخ طويل في سحق الاحتجاجات"، مضيفة أن "قوات الأمن ترد بوحشية مرة أخرى".

ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فمن المرجح أن ينصب التركيز الأولي على إجراءات عقابية تستهدف الأفراد المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك وزراء في الحكومة على الأرجح. وقد تشمل هذه الإجراءات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

