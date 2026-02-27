سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

ننشر أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع انتهاء العمل في البنوك في نهاية الأسبوع.

العملات الأجنبية تستقر

وسجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ثباتًا من دون تغيير بمخلتف التعاملات في البنوك المصرية.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.46 جنيه للشراء و 56.63 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.77 جنيه للشراء و 64.97 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.98 جنيه للشراء و 45.58 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.55 جنيه للشراء و 7.58 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.99 جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري نحو 61.78 جنيه للشراء و 61.97 جنيه للبيغ.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.66 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 34.044 جنيه للشراء و 34.15 جنيه للبيع .

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.99 جنيه للشراء و 7.01 جنيه للبيع.