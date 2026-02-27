قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء
إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة
مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
محمد صبيح

ننشر أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع انتهاء العمل في البنوك في نهاية الأسبوع.

العملات الأجنبية تستقر

وسجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ثباتًا من دون تغيير بمخلتف التعاملات في البنوك المصرية.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.46 جنيه للشراء و 56.63 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.77 جنيه للشراء و 64.97 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.98 جنيه للشراء و 45.58 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.55 جنيه للشراء و 7.58 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي 

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.99 جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري نحو 61.78 جنيه للشراء و 61.97 جنيه للبيغ.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.66 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 34.044 جنيه للشراء و 34.15 جنيه للبيع .

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.99 جنيه للشراء و 7.01 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية أمام الجنيه سعر الدولار سعر اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

ترشيحاتنا

رانيا منصور وابنتها

عمرة رمضان.. رانيا منصور رفقة ابنتها توانا من الحرم المكي

محمد فراج

محمد فراج في المحكمة بسبب" أب ولكن" l خاص

أحمد مجدي

وفاة زوج عمه الفنان أحمد مجدي

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد