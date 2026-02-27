قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
محافظات

رواد مسجد ناصر يلتفون حول محافظ قنا لعرض مطالبهم عقب صلاة الجمعة

يوسف رجب

حرص اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عقب أداء صلاة الجمعة، على الاستماع لعدد من شكاوى ومطالب المواطنين، التي تنوعت بين خدمات البنية التحتية، وطلبات تخص العديد من القطاعات المختلفة، حيث التف حوله الكثير من رواد المسجد.
 

جاء ذلك عقب أداء محافظ قنا، صلاة الجمعة اليوم بمسجد ناصر بمدينة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا. 



وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها أمام المسجد، ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، مستعرضًا بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات الجنود البواسل، كما ركزت على فضل الشهادة ومكانة الشهيد عند الله. 

ووجه الببلاوي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المشكلات المعروضة لضمان حقوق المواطنين، والتوجيه بإنهاء تلك المشكلات فورًا مع المتابعة لنتائج تلك التوجيهات للتأكد من تلبية احتياجات الأهالي. 

وأكد محافظ قنا، بأن تلبية متطلبات المواطن على رأس أولوياته، وأن مكتبه مفتوح للجميع، مع الاستمرار في عقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين كل يوم إثنين، مع التشديد على التواجد الميداني للوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجههم.
 


مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

سقط بين أصدقائه.. القصة الكاملة لوفاة شاب بأزمة قلبية خلال مباراة كرة قدم بسوهاج

دورات مجانية في "المهن الخضراء" بقرى حياة كريمة بـ أسيوط

جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالأقصر بمستشفى الحميات لمتابعة جودة الخدمات الطبية

جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالأقصر بمستشفى الحميات لمتابعة جودة الخدمات الطبية

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

فيديو

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

