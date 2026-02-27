رواد مسجد ناصر يلتفون حول محافظ قنا لعرض مطالبهم عقب صلاة الجمعة

حرص اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عقب أداء صلاة الجمعة، على الاستماع لعدد من شكاوى ومطالب المواطنين، التي تنوعت بين خدمات البنية التحتية، وطلبات تخص العديد من القطاعات المختلفة، حيث التف حوله الكثير من رواد المسجد.



جاء ذلك عقب أداء محافظ قنا، صلاة الجمعة اليوم بمسجد ناصر بمدينة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.





وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها أمام المسجد، ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، مستعرضًا بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات الجنود البواسل، كما ركزت على فضل الشهادة ومكانة الشهيد عند الله.



ووجه الببلاوي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المشكلات المعروضة لضمان حقوق المواطنين، والتوجيه بإنهاء تلك المشكلات فورًا مع المتابعة لنتائج تلك التوجيهات للتأكد من تلبية احتياجات الأهالي.



وأكد محافظ قنا، بأن تلبية متطلبات المواطن على رأس أولوياته، وأن مكتبه مفتوح للجميع، مع الاستمرار في عقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين كل يوم إثنين، مع التشديد على التواجد الميداني للوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجههم.





