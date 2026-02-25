قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي
خريطة شاملة لمعارض أهلًا رمضان 2026 في القاهرة والجيزة | تفاصيل
بعد تصدره الدوري.. عزيز الشافعي: الزمالك يصنع المعجزات
30 قتيلا على الأقل ونحو 40 مفقودا إثر أمطار غزيرة جنوب شرق البرازيل
بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. إزالة تعديات على 3 أفدنة و1541 مترا بنجع حمادي وقفط

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

قاد حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، حملة فورية لإزالة إحدى حالات البناء المخالف داخل نطاق المدينة، بعدما تبين قيام أحد المخالفين، بالبناء في أحد الأدوار العليا دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وبالمخالفة لاشتراطات البناء المعتمدة. 

وأسفرت الحملة، عن تنفيذ إزالة فورية لأسوار وحوائط بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت، بارتفاع يقارب مترين ونصف، إلى جانب إزالة أعمدة خرسانية على مساحة بلغت نحو 91 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار الواقعة. 



وأكد الزمقان، أن هذه الحملة تعد بمثابة رسالة واضحة بأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم حفاظًا على الصالح العام، ودعمًا لجهود الدولة في استعادة الانضباط العمراني، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية لرصد أية مخالفات في حينها. 

وفي مركز قفط، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، حملة مكبرة بقرية الكلاحين، تحت إشراف حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية، وبمشاركة القيادات التنفيذية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة زراعة بمساحة 3 أفدنة، إضافة إلى إزالة 7 حالات تعد بالبناء على مساحة 1450 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة شاملة للتصدي للتعديات وفرض هيبة القانون بكافة أنحاء المحافظة.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على أراضيها أو مخالفات البناء من شأنها تهديد التخطيط العمراني، مشددًا على أن حملات الإزالة مستمرة بجميع المراكز دون استثناء للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون. 

وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل معا لرصد أي مخالفة في مهدها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن منظومة التراخيص تخضع لمتابعة دقيقة لضبط الأداء وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدن والقرى، بما يضمن القضاء على العشوائيات ومنع أي تجاوزات جديدة.

قنا نجع حمادي إزالة فورية مدينة قفط أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد