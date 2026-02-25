قنا.. إزالة تعديات على 3 أفدنة و1541 مترا بنجع حمادي وقفط

قاد حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، حملة فورية لإزالة إحدى حالات البناء المخالف داخل نطاق المدينة، بعدما تبين قيام أحد المخالفين، بالبناء في أحد الأدوار العليا دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وبالمخالفة لاشتراطات البناء المعتمدة.



وأسفرت الحملة، عن تنفيذ إزالة فورية لأسوار وحوائط بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت، بارتفاع يقارب مترين ونصف، إلى جانب إزالة أعمدة خرسانية على مساحة بلغت نحو 91 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار الواقعة.





وأكد الزمقان، أن هذه الحملة تعد بمثابة رسالة واضحة بأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم حفاظًا على الصالح العام، ودعمًا لجهود الدولة في استعادة الانضباط العمراني، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية لرصد أية مخالفات في حينها.



وفي مركز قفط، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، حملة مكبرة بقرية الكلاحين، تحت إشراف حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية، وبمشاركة القيادات التنفيذية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة زراعة بمساحة 3 أفدنة، إضافة إلى إزالة 7 حالات تعد بالبناء على مساحة 1450 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة شاملة للتصدي للتعديات وفرض هيبة القانون بكافة أنحاء المحافظة.



من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على أراضيها أو مخالفات البناء من شأنها تهديد التخطيط العمراني، مشددًا على أن حملات الإزالة مستمرة بجميع المراكز دون استثناء للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.



وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل معا لرصد أي مخالفة في مهدها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن منظومة التراخيص تخضع لمتابعة دقيقة لضبط الأداء وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدن والقرى، بما يضمن القضاء على العشوائيات ومنع أي تجاوزات جديدة.