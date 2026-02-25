نموذج في الارتقاء بالذوق العام.. محافظ قنا ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر

نعى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإذاعي القدير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أحد أبناء محافظة قنا، وأحد رموز الإعلام العربي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والمهنى.



وأعرب محافظ قنا، عن تعازيه لأسرة الفقيد ولجموع أبناء محافظة قنا، مؤكدًا أن محافظة قنا فقدت اليوم واحدًا من أبرز أبنائها المخلصين، الذي رفع اسم المحافظة عاليًا في كافة المحافل، وكان نموذجًا يحتذى به في الارتقاء بالذوق العام عبر أثير الإذاعة.





وكان يعد الإذاعي الراحل فهمي عمر، من أبرز الإذاعيين الكبار، والذي ولد بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، والتحق بالعمل في الإذاعة، وقدم خلالها مسيرة مهنية كبيرة، حتى لقب بـ"شيخ الإذاعيين".



وأعلنت أسرة الإذاعى الكبير فهمى عمر، وفاته اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ فبراير، فى مسقط رأسه بقرية الرئيسية التابعة نجع حمادى شمال قنا، عن عمر يناهز ٩٧ عاماً، قدم خلالها سجل حافل بالعطاء، بعدما تدرج في المناصب.





ولد فهمى عمر فى قرية الرئيسية مركز نجع حمادى، فى السادس من مارس ١٩٢٨، وعمل فى الإذاعة المصرية هام ١٩٥٠ عقب تخرجه من الجامعة وحصوله على ليسانس الحقوق عام ١٩٤٩م.

وكان الراحل فهمى عمر، أحد أهم الإذاعيين بمصر، حيث حصل خلال فترة عمله على العديد من الألقاب، من أبرزها" عمدة الاذاعيين، الخال، كبير المقام، المذيع الصعيدى، شيخ الإعلاميين الرياضيين".





