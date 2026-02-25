قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نموذج في الارتقاء بالذوق العام.. محافظ قنا ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر

الراحل فهمى عمر
الراحل فهمى عمر
يوسف رجب

نعى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإذاعي القدير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أحد أبناء محافظة قنا، وأحد رموز الإعلام العربي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والمهنى.
 

وأعرب محافظ قنا، عن تعازيه لأسرة الفقيد ولجموع أبناء محافظة قنا، مؤكدًا أن محافظة قنا فقدت اليوم واحدًا من أبرز أبنائها المخلصين، الذي رفع اسم المحافظة عاليًا في كافة المحافل، وكان نموذجًا يحتذى به في الارتقاء بالذوق العام عبر أثير الإذاعة.


 

وكان يعد الإذاعي الراحل فهمي عمر، من أبرز الإذاعيين الكبار، والذي ولد بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، والتحق بالعمل في الإذاعة، وقدم خلالها مسيرة مهنية كبيرة، حتى لقب بـ"شيخ الإذاعيين".
 

وأعلنت أسرة الإذاعى الكبير فهمى عمر، وفاته اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ فبراير، فى مسقط رأسه بقرية الرئيسية التابعة نجع حمادى شمال قنا، عن عمر يناهز  ٩٧ عاماً، قدم خلالها سجل حافل بالعطاء، بعدما تدرج في المناصب.

 

ولد فهمى عمر فى قرية الرئيسية مركز نجع حمادى، فى السادس من مارس ١٩٢٨، وعمل فى الإذاعة المصرية هام ١٩٥٠ عقب تخرجه من الجامعة وحصوله على ليسانس الحقوق عام ١٩٤٩م.

وكان الراحل فهمى عمر، أحد أهم الإذاعيين بمصر، حيث حصل خلال فترة عمله على العديد من الألقاب، من أبرزها" عمدة الاذاعيين، الخال، كبير المقام، المذيع الصعيدى، شيخ الإعلاميين الرياضيين".



 

قنا فهمى عمر شيخ الإذاعيين نجع حمادى أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

ميسي

مشهد مهيب في برشلونة.. ميسي يكشف تفاصيل بداياته منذ الطفولة

فينيسيوس جونيور

يويفا يرفض استئناف بنفيكا ويؤكد غياب بريستياني أمام ريال مدريد

الزمالك

موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد