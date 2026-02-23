قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع

علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 23-2-2026:

ارتغع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026 لنحو:

سعر الشراء: 47.75 جنيه.

سعر البيع: 47.85 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 33.50 جنيه.

سعر البيع: 33.94 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 34.82 جنيه.

سعر البيع: 34.74 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الإثنين 23-2-2026:

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 56.07 جنيه.

سعر البيع: 56.49 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 64.15 جنيه.

سعر البيع: 64.66 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 61.43 جنيه.

سعر البيع: 61.89 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 7.50 جنيه.

سعر البيع: 7.56 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 5.25 جنيه.

سعر البيع: 5.30 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 4.96 جنيه.

سعر البيع: 5.03 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 6.91 جنيه.

سعر البيع: 6.92 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 30.67 جنيه.

سعر البيع: 30.92 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار سعر الجنيه الإسترليني الجنيه المصري الفرنك السويسري

