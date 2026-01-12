قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إيران عرضت التفاوض معنا بعد تهديدات أمريكية
موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 يناير
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال البحيرة يواجه هذ العقوبة بالقانون
عمرو حمزاوي: العالم يعيش حالة شبيهة بين الحربين العالميتين.. وترامب يتجاوز كل القواعد الأخلاقية
هل إقامة الاحتفال بذكرى مولد السيدة زينب حرام؟.. اعرف حكم الشرع
الأرصاد تطلق إنذاراً بحرياً.. والطقس شديد التقلب اليوم
ترامب: ضعف دفاعات جرينلاند يفرض على واشنطن خطوة حاسمة
ترامب: سنعمل على تشغيل الإنترنت للإيرانيين وأبحث الأمر مع إيلون ماسك
شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات
طرق إستخراج قيد عائلى 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: ضعف دفاعات جرينلاند يفرض على واشنطن خطوة حاسمة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى التحرك بشأن جرينلاند، محذرا من أن عدم اتخاذ خطوة حاسمة قد يفتح الباب أمام الصين أو روسيا للاستحواذ عليها.

 وأشار إلى أن القدرات الدفاعية لجرينلاند «ضعيفة للغاية»، لافتًا إلى وجود مدمرات روسية وصينية في محيطها.

وأضاف ترامب أن ضم جرينلاند قد يثير غضب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن «تؤدي عملاً جيدًا مع الحلف»، مشددًا على أن إدارته رفعت سقف الإنفاق الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي الشأن الداخلي، دعا ترامب المواطنين إلى احترام قوات إنفاذ القانون وعدم التعامل معها بشكل غير لائق، معتبرًا أن ذلك ينعكس إيجابًا على الأمن العام. وأكد أن الولايات المتحدة سجلت «أفضل نسبة انخفاض في معدلات الجريمة منذ 50 عامًا».

وعلى الصعيد الدولي، أعلن ترامب عن تشكيل «مجلس السلام بشأن غزة»، والذي يضم قادة من أهم دول العالم، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية ودعم الاستقرار في المنطقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة جرينلاند الصين روسيا الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 .. موعد التطبيق والنسبة

التلميذ حمزة أحمد علي

كاميرا المراقبة كشفت الحقيقة.. تفاصيل جديدة في سقوط تلميذ داخل مدرسة بأسيوط| صور

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع عنصرين من تنظيم القاعدة في غارة لمسيرة أمريكية باليمن

محمد عيد

محمد عيد: إستراتيجيات سياحية ناجحة تدفع المغرب ومصر إلى صدارة أفريقيا

رضا بهلوي

رضا بهلوي يتحدث عن عودته لإيران و قيادة المرحلة الانتقالية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد