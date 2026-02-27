المخرج الأوكراني سيرجي لوزنيتسا ضيف مهرجان Visions du Réel الـ57

أعلن مهرجان Visions du Réel عن استضافته للمخرج الأوكراني البارز سيرجي لوزنيتسا بصفته الضيف الخاص للدورة السابعة والخمسين من المهرجان، المقرر إقامتها بين 17 و26 أبريل 2026.



ويشارك لوزنيـتسا في فعاليات الدورة المقبلة من خلال تقديم درسٍ رئيسي (ماستر كلاس)، إلى جانب برنامج استعادي مختار لأعماله الوثائقية.



ويُعدّ لوزنيتسا من أبرز وجوه سينما الواقع المعاصرة، إذ تتميّز أعماله بتنوّع لافت يمتد من الأفلام القصيرة إلى الطويلة، متنقلاً بين الروائي والوثائقي. وقد حصدت أفلامه حضوراً منتظماً في كبرى المهرجانات الدولية ونالت إشادة نقدية وجماهيرية واسعة. ويستلهم المخرج تقاليد الطليعة السوفيتية، حيث يستكشف من خلال سينماه فضاءات ما بعد الاتحاد السوفيتي، متتبعاً الذاكرة الجماعية والتحولات السياسية ودورات العنف.



وتقوم أعماله على أسلوب بصري صارم يميل إلى البناء شبه الرياضي، مع استخدام مكثف للأرشيف التاريخي، ما يتيح مراقبة حركة التاريخ وكشف نزعاته السلطوية، إلى جانب تفكيك آليات الذاكرة المرتبطة بمآسي الماضي. وسيقدّم المخرج درسه الرئيسي بالتعاون مع قناة ARTE وجامعة جامعة جنيف للفنون والتصميم (HEAD) يوم السبت 18 أبريل.