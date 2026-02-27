قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الزراعيين تكشف مفاجآت عن «مهندس كرداسة»
الفيفا يوافق علي تغيير جنسية أوكونكو من الإنجليزية للنيجيرية
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

المخرج الأوكراني سيرجي لوزنيتسا ضيف مهرجان Visions du Réel الـ57

المخرج الأوكراني سيرغي لوزنيتسا
المخرج الأوكراني سيرغي لوزنيتسا
محمد نبيل

أعلن مهرجان Visions du Réel عن استضافته للمخرج الأوكراني البارز سيرجي لوزنيتسا بصفته الضيف الخاص للدورة السابعة والخمسين من المهرجان، المقرر إقامتها بين 17 و26 أبريل 2026.
 

ويشارك لوزنيـتسا في فعاليات الدورة المقبلة من خلال تقديم درسٍ رئيسي (ماستر كلاس)، إلى جانب برنامج استعادي مختار لأعماله الوثائقية.
 

ويُعدّ لوزنيتسا من أبرز وجوه سينما الواقع المعاصرة، إذ تتميّز أعماله بتنوّع لافت يمتد من الأفلام القصيرة إلى الطويلة، متنقلاً بين الروائي والوثائقي. وقد حصدت أفلامه حضوراً منتظماً في كبرى المهرجانات الدولية ونالت إشادة نقدية وجماهيرية واسعة. ويستلهم المخرج تقاليد الطليعة السوفيتية، حيث يستكشف من خلال سينماه فضاءات ما بعد الاتحاد السوفيتي، متتبعاً الذاكرة الجماعية والتحولات السياسية ودورات العنف.
 

وتقوم أعماله على أسلوب بصري صارم يميل إلى البناء شبه الرياضي، مع استخدام مكثف للأرشيف التاريخي، ما يتيح مراقبة حركة التاريخ وكشف نزعاته السلطوية، إلى جانب تفكيك آليات الذاكرة المرتبطة بمآسي الماضي. وسيقدّم المخرج درسه الرئيسي بالتعاون مع قناة ARTE وجامعة جامعة جنيف للفنون والتصميم (HEAD) يوم السبت 18 أبريل.

