ترامب يطلب خطة لغزو جرينلاند .. والجنرالات يُحذّرون من تبعات خطيرة

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر قيادة قواته الخاصة بوضع خطة لغزو جرينلاند، التي تتبع الدنمارك، والتي يطالب بها بحجة الأمن القومي.

وذكرت الصحيفة أن ترامب طلب من قيادة العمليات الخاصة إعداد خطة الغزو، الأمر الذي أربك هيئة الأركان المشتركة، التي أكدت بوضوح أنها تعارض مثل هذه العملية.

وأضاف مصدر دبلوماسي أن الجنرالات في هيئة الأركان المشتركة يعتقدون أن خطة ترامب بشأن جرينلاند "مجنونة وغير قانونية"، وستؤدي إلى تبعات خطيرة.

قوة بريطانية في جرينلاند

من جانبها، قالت صحيفة التليجراف البريطانية، نقلاً عن مصادر، إن بريطانيا تجري محادثات مع الحلفاء الأوروبيين بشأن نشر قوة عسكرية في جرينلاند، تحسبًا لأي قرارات متهورة من أمريكا.

وذكرت الصحيفة أنه وفقًا للمصادر، فقد التقى مسؤولون بريطانيون بنظرائهم من ألمانيا وفرنسا لبدء الاستعداد لنشر قوة في جرينلاند.